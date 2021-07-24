Сборная Украины одержала вторую победу на Кубке независимости

Сборная Украины по пляжному футболу одержала вторую победу подряд в розыгрыше Кубка Независимости-2021.
После вчерашнего успеха в поединке с Турцией (8:3) сегодня на киевской «Гидропарк-Арене» подопечные Николая Костенко обыграли команду Омана.
Кубок Независимости-2021
Украина - Оман - 3:1
Голы: Корнийчук (7, с пенальти), Сидоренко (15), А. Борсук (31) - Абдулла (3).
Украина: Сидоренко, Неруш, И. Борсук, А. Борсук, Сиренко, Зборовский, Шитник, Корнийчук, Щерыця, Пашко, Заворотный, Медвидь.
ОАЭ - Турция - 3:5
25.07.2021
14.00. Турция - Оман
15.30. ОАЭ - Украина
Источник — Украинская ассоциация футбола
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