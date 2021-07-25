Тарас СТЕПАНЕНКО: «Отличное начало сезона»

Футболист «Шахтера» доволен победой над «Ингульцом» (2:1)

  • 25.07.2021 10:18
  • 312 просмотров
  • 3 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Отличное начало сезона»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

31-летний украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:1) в первом туре УПЛ.

«Поздравляю со стартом сезона.

Отличное начало», — написал Степаненко.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Главное - участие
    online
      Главное - участие, 25.07.2021 11:24
    -3
    Михаил Василькив, 25.07.2021 10:47
    Виграли 2:1 в Інгульця - і вже радості повні штани...
    А что было бы у тебя в штанах после 1:2?
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    Главное - участие
    online
      Главное - участие, 25.07.2021 11:23
    -3
    В любом случае, этот лучше чем прогул.))
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    Михаил Василькив
    online
      Михаил Василькив, 25.07.2021 10:47
    -2
    Виграли 2:1 в Інгульця - і вже радості повні штани...
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