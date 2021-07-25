Тарас СТЕПАНЕНКО: «Отличное начало сезона»

31-летний украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:1) в первом туре УПЛ.
«Поздравляю со стартом сезона.
Отличное начало», — написал Степаненко.
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Источник — Instagram
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