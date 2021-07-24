Шахтер – Ингулец. Марлон, Педриньо и Траоре дебютируют в УПЛ

Известны стартовые составы команд

  • 24.07.2021 18:33
  • 1162 просмотра
  • 14 комментариев
Шахтер – Ингулец. Марлон, Педриньо и Траоре дебютируют в УПЛ
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

В субботу, 24 июля, состоится поединок первого тура чемпионата Украины, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Ингулец». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Степаненко, Педриньо, Патрик, Соломон, Траоре.

Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Маркос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Дентиньо.

«Ингулец»: Гальчук, Запорожец, Шарай, Полегенько, Коробенко, Ситало, Шишка, Павлов, Опанасенко, Ковалев, Поспелов.

Запасные: Шуст, Салем, Козак, Бартулович, И. Коваленко, Головкин, Асмелаш, Мельничук, Стефен.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ингулец».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 24.07.2021 19:15
    0
    Проказница-Мартышка,
    Осел,
    Козел
    Да косолапый Мишка
    Затеяли сыграть в футбол.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 24.07.2021 19:12
    -1
    _-AK228, 24.07.2021 19:07
    ??? Никто и не тужился.. просто в точку попал... а то что хер это твоё слабое место это жене рассказывай
    Ты только можешь попасть в точку своему коллеге, молодому полудурку
    Мог бы и твоей жене рассказать, но вряд ли она соответствует нужным параметрам.
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 24.07.2021 19:07
    +1
    Bolshoi, 24.07.2021 19:03
    Зря тужишься, у меня одно слабое место, люблю когда симпатичные девушки делают мне минет.
    ??? Никто и не тужился.. просто в точку попал... а то что хер это твоё слабое место это жене рассказывай
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 24.07.2021 19:06
    -2
    Ингулец упирёд!
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 24.07.2021 19:06
    +2
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 24.07.2021 19:01
    Спасибо что разрешили
    Обращайся
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 24.07.2021 19:03
    -3
    _-AK228, 24.07.2021 18:57
    Ты за наркомана районного обиделся!? Зря.. ведь это правда
    Зря тужишься, у меня одно слабое место, люблю когда симпатичные девушки делают мне минет.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 24.07.2021 19:01
    +2
    _-AK228, 24.07.2021 18:57
    Ну дурей...
    Спасибо что разрешили
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 24.07.2021 18:57
    +2
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 24.07.2021 18:57
    Блин ну фамилия нравится.
    Почему нельзя подуреть немножко.
    Это ж не запрещено
    Ну дурей...
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 24.07.2021 18:57
    +2
    Bolshoi, 24.07.2021 18:56
    Кто вперёд, кому вперёд, куда вперёд? Уже пальцы не слушаются, пытаешься обходиться минимальным количеством букв.
    В такую жару бухать, ты реально алкаш.
    Ты за наркомана районного обиделся!? Зря.. ведь это правда
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 24.07.2021 18:57
    -1
    _-AK228, 24.07.2021 18:49
    Слушай, ну я думал ты по умнее и адекватнее школоты динамовской
    Блин ну фамилия нравится.
    Почему нельзя подуреть немножко.
    Это ж не запрещено
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 24.07.2021 18:56
    -4
    _-AK228, 24.07.2021 18:48
    вперёд
    Кто вперёд, кому вперёд, куда вперёд? Уже пальцы не слушаются, пытаешься обходиться минимальным количеством букв.
    В такую жару бухать, ты реально алкаш.
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 24.07.2021 18:49
    +3
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 24.07.2021 18:43
    Если проиграют Будут все передриньями
    Слушай, ну я думал ты по умнее и адекватнее школоты динамовской
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 24.07.2021 18:48
    +2
    вперёд
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 24.07.2021 18:43
    -1
    Если проиграют Будут все передриньями
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 24.07.2021 18:49
    +3
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 24.07.2021 18:43
    Если проиграют Будут все передриньями
    Слушай, ну я думал ты по умнее и адекватнее школоты динамовской
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 24.07.2021 19:06
    +2
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 24.07.2021 19:01
    Спасибо что разрешили
    Обращайся
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 24.07.2021 19:01
    +2
    _-AK228, 24.07.2021 18:57
    Ну дурей...
    Спасибо что разрешили
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 24.07.2021 18:57
    +2
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 24.07.2021 18:57
    Блин ну фамилия нравится.
    Почему нельзя подуреть немножко.
    Это ж не запрещено
    Ну дурей...
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 24.07.2021 18:57
    +2
    Bolshoi, 24.07.2021 18:56
    Кто вперёд, кому вперёд, куда вперёд? Уже пальцы не слушаются, пытаешься обходиться минимальным количеством букв.
    В такую жару бухать, ты реально алкаш.
    Ты за наркомана районного обиделся!? Зря.. ведь это правда
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 24.07.2021 18:48
    +2
    вперёд
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 24.07.2021 19:07
    +1
    Bolshoi, 24.07.2021 19:03
    Зря тужишься, у меня одно слабое место, люблю когда симпатичные девушки делают мне минет.
    ??? Никто и не тужился.. просто в точку попал... а то что хер это твоё слабое место это жене рассказывай
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 24.07.2021 19:15
    0
    Проказница-Мартышка,
    Осел,
    Козел
    Да косолапый Мишка
    Затеяли сыграть в футбол.
    Ссылка
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