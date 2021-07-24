Шахтер – Ингулец. Марлон, Педриньо и Траоре дебютируют в УПЛ

В субботу, 24 июля, состоится поединок первого тура чемпионата Украины, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Ингулец». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.
«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Степаненко, Педриньо, Патрик, Соломон, Траоре.
Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Маркос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Дентиньо.
«Ингулец»: Гальчук, Запорожец, Шарай, Полегенько, Коробенко, Ситало, Шишка, Павлов, Опанасенко, Ковалев, Поспелов.
Запасные: Шуст, Салем, Козак, Бартулович, И. Коваленко, Головкин, Асмелаш, Мельничук, Стефен.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ингулец».
Источник — Sport.ua
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Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть в футбол.
Мог бы и твоей жене рассказать, но вряд ли она соответствует нужным параметрам.
Почему нельзя подуреть немножко.
Это ж не запрещено
В такую жару бухать, ты реально алкаш.
Почему нельзя подуреть немножко.
Это ж не запрещено
В такую жару бухать, ты реально алкаш.
Почему нельзя подуреть немножко.
Это ж не запрещено
В такую жару бухать, ты реально алкаш.
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть в футбол.
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