Кьеллини хочет продлить контракт с Ювентусом на два года

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини сейчас находится в статусе свободного агента – его контракт с «Ювентусом» истек в конце июня.

Сам капитан сборной Италии, которому в августе исполнится 37 лет, хочет подписать новый контракт с «Ювентусом», при чем сразу на два года. Кьеллини планирует выступить на чемпионате мира-2022, и хочет подойти к турниру в хорошей форме.

Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года. Недавно со сборной Италии защитник выиграл Евро-2020.