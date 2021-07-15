Агент Кьеллини: «Нет контактов с Ювентусом по новому контракту»

Звездный защитник находится в статусе свободного агента

  • 15.07.2021 20:54
  • 290 просмотров
  • 2 комментария
Агент Кьеллини: «Нет контактов с Ювентусом по новому контракту»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

Свежеиспеченный чемпион Европы Джорджо Кьеллини сейчас находится в статусе свободного агента – контракт 36-летнего защитника с «Ювентусом» истек в конце июня. О будущем капитана сборной Италии рассказал его агент Давиде Липпи:

«Для того, чтобы подписать контракт, нужна заинтересованность двух сторон. Отправляясь на Евро-2020, Джорджо концентрировался только на сборной, но сейчас мы ждем, что скажет «Ювентус».

Мы ни в коем случае не переживаем из-за того, что пока нет контактов с клубом. У нас достаточно времени до конца лета. Сейчас у нас пока нет конкретных предложений от других клубов, но в любом случае у «Ювентуса» будет приоритет, поскольку Кьеллини — это символ клуба.

Разговоры о том, что Джорджо уже далек от лучшей формы — чистое безумие. Он оправился от тяжелейшей травмы и в итоге стал чемпионом Европы в составе сборной Италии».

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Источник — Football-Italia

(2 голоса)

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Комментарии
    футфан
    online
      футфан, 15.07.2021 21:31
    0
    Давай в ПСЖ!
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 15.07.2021 21:15
    0
    Кєліні в порядку!
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 15.07.2021 21:31
    0
    Давай в ПСЖ!
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 15.07.2021 21:15
    0
    Кєліні в порядку!
    Ссылка
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