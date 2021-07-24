Источник: Коваленко в шаге от аренды в другой клуб Серии А

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко близок к переходу на правах аренды в другой клуб итальянской Серии А – «Специю».

О том, что «Специя» начала переговоры по поводу аренды Коваленко, сообщалось еще неделю назад. Теперь же, по информации La Gazzetta dello Sport, стороны согласовывают последние детали перехода.

Речь идут об аренде как минимум на один сезон. Коваленко может перейти в «Специю» уже в начале следующей недели.

В минувшем сезоне Коваленко, перебравшийся в «Аталанту» в январе из «Шахтера», сыграл только три минуты в одном поединке Серии А. Ранее заинтересованность в аренде Коваленко также проявлял новичок Серии А «Эмполи».