Источник: Коваленко в шаге от аренды в другой клуб Серии А

Украинский полузащитник покинет «Аталанту»

  • 24.07.2021 16:33
  • 1845 просмотров
  • 4 комментария
Источник: Коваленко в шаге от аренды в другой клуб Серии А
© ФК Аталанта. Виктор Коваленко

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко близок к переходу на правах аренды в другой клуб итальянской Серии А – «Специю».

О том, что «Специя» начала переговоры по поводу аренды Коваленко, сообщалось еще неделю назад. Теперь же, по информации La Gazzetta dello Sport, стороны согласовывают последние детали перехода.

Речь идут об аренде как минимум на один сезон. Коваленко может перейти в «Специю» уже в начале следующей недели.

В минувшем сезоне Коваленко, перебравшийся в «Аталанту» в январе из «Шахтера», сыграл только три минуты в одном поединке Серии А. Ранее заинтересованность в аренде Коваленко также проявлял новичок Серии А «Эмполи».

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(4 голоса)

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Комментарии
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 24.07.2021 17:31
    +1
    Он уже побил рекорд по игровому времени 3!!!! минуты, вот это достижение, за все время в команде
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 24.07.2021 17:14
    +3
    Перейдёт он в Специю или нет, какая разница?
    Вот когда появится заголовок
    Коваленко вышел за какой либо клуб в Италии и сделал что то полезное на поле.
    Тогда это будет интересно!
    А пока что, это кино дешёвое..
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 24.07.2021 17:08
    +4
    Эпичная клоунада с участием главной звезды кротячей академии
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.07.2021 17:00
    +4
    В Специи Коваленко гарантировали 10 минут игрового времени за сезон
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 24.07.2021 17:08
    +4
    Эпичная клоунада с участием главной звезды кротячей академии
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.07.2021 17:00
    +4
    В Специи Коваленко гарантировали 10 минут игрового времени за сезон
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 24.07.2021 17:14
    +3
    Перейдёт он в Специю или нет, какая разница?
    Вот когда появится заголовок
    Коваленко вышел за какой либо клуб в Италии и сделал что то полезное на поле.
    Тогда это будет интересно!
    А пока что, это кино дешёвое..
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 24.07.2021 17:31
    +1
    Он уже побил рекорд по игровому времени 3!!!! минуты, вот это достижение, за все время в команде
    Ссылка
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