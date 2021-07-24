В субботу, 24 июля, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» встретится с «Ингульцем». Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.
«Шахтер» - «Ингулец» . Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка «Шахтер» - «Ингулец» покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Ингулец».
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Источник — Sport.ua
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