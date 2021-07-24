Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Ингулец

В Киеве состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 24.07.2021 11:40
  • 518 просмотров
  • 1 комментарий
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Ингулец
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 24 июля, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» встретится с «Ингульцем». Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

«Шахтер» - «Ингулец» . Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Прямую трансляцию поединка «Шахтер» - «Ингулец» покажет телеканал «Футбол 2».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Ингулец».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 24.07.2021 13:01
    0
    Где смотреть? В интернете!!! Сорри, футболы
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 24.07.2021 13:01
    0
    Где смотреть? В интернете!!! Сорри, футболы
    Ссылка
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