В субботу, 24 июля, состоится поединок первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ровенский «Верес» и ковалевский «Колос».

Поединок состоится в Луцке на стадионе «Авангард». Начало встречи в 17:00.

«Верес» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Прямую трансляцию поединка «Верес» – «Колос» покажет телеканал «Футбол 2».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Колос», за которой можно следить здесь.