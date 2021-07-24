В субботу, 24 июля, состоится поединок первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ровенский «Верес» и ковалевский «Колос».
Поединок состоится в Луцке на стадионе «Авангард». Начало встречи в 17:00.
«Верес» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка «Верес» – «Колос» покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Колос», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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