Вместо Супряги? Дженоа интересуется экс-звездой Челси и Барселоны

Генуэзский клуб продолжает искать усиление в группу атаки

  • 23.07.2021 21:52
  • 1768 просмотров
  • 2 комментария
Вместо Супряги? Дженоа интересуется экс-звездой Челси и Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Дженоа» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Ромы» Педро Родригесу. Генуэзцы хотят взять 33-летнего испанца в годичную аренду.

Педро выступает за «Рому» с лета 2020 года. В прошлом сезоне на его счету 6 голов и 7 ассистов в 40 матчах за «Рому» во всех турнирах.

Напомним, «Дженоа» также интересуется форвардом «Динамо» Киев Владиславом Супрягой. Однако в последнее время работа над этим трансфером была поставлена на паузу.

К самому Педро ранее проявлял интерес «Эвертон».

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(4 голоса)

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Комментарии
    igor shmuylo
    online
      igor shmuylo, 23.07.2021 22:26
    -1
    ..Кому он нужен, он же деревяный , и нападающий так себе .
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    avtv5555
    online
      avtv5555, 23.07.2021 21:59
    -3
    Да никому в Европе Супряга не нужен, тем более в Италии. Может чемпионат Венгрии или Словакии.
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