Вместо Супряги? Дженоа интересуется экс-звездой Челси и Барселоны

«Дженоа» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Ромы» Педро Родригесу. Генуэзцы хотят взять 33-летнего испанца в годичную аренду.

Педро выступает за «Рому» с лета 2020 года. В прошлом сезоне на его счету 6 голов и 7 ассистов в 40 матчах за «Рому» во всех турнирах.

Напомним, «Дженоа» также интересуется форвардом «Динамо» Киев Владиславом Супрягой. Однако в последнее время работа над этим трансфером была поставлена на паузу.

К самому Педро ранее проявлял интерес «Эвертон».