Эвертон хочет купить Педро

Форвард итальянской «Ромы» Педро Родригес может вернуться в английскую Премьер-лигу.
33-летний испанец выступал за «Челси» с 2015 по 2020 год, забив за лондонский клуб 43 гола в 206 матчах.
В услугах игрока сейчас заинтересован «Эвертон». Контракт Педро с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Джеррард может возглавить «Эвертон».
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Источник — Calciomercato
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