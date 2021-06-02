Эвертон хочет купить Педро

Форвард итальянской «Ромы» Педро Родригес может вернуться в английскую Премьер-лигу.

33-летний испанец выступал за «Челси» с 2015 по 2020 год, забив за лондонский клуб 43 гола в 206 матчах.

В услугах игрока сейчас заинтересован «Эвертон». Контракт Педро с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Джеррард может возглавить «Эвертон».