Джеррард может возглавить Эвертон

«Ириски» рассматривают экс-полузащитника «Ливерпуля» как одного из кандидатов

  • 02.06.2021 09:45
  • 434 просмотра
  • 2 комментария
Джеррард может возглавить Эвертон
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард может возглавить «Эвертон». Клуб АПЛ рассматривает 40-летнего экс-полузащитника «Ливерпуля» как одного из кандидатов.

В сезоне-2020/21 «Рейнджерс» под руководством Джеррарда стал чемпионом Шотландии, а сам Стивен был признан лучшим тренером.

Джеррард выступал за «Ливерпуль» в период с 1998 по 2015 год. Вместе с красными он выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, дважды брал Суперкубок УЕФА, но при этом ни разу не становился чемпионом Англии.

Напомним, что «Ливерпуль» и «Эвертон» являются принципиальными соперниками по мерсисайдскому дерби.

Ранее сообщалось, что Фонсека вскоре может возглавить «Эвертон».

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Источник — The Athletic

(2 голоса)

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Комментарии
    slovko482
    online
      slovko482, 02.06.2021 10:55
    0
    Для чого писати таку дичину?!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 02.06.2021 10:35
    0
    Скорее Ингулец.
    Ссылка
    slovko482
    online
      slovko482, 02.06.2021 10:55
    0
    Для чого писати таку дичину?!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 02.06.2021 10:35
    0
    Скорее Ингулец.
    Ссылка
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