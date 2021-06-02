Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард может возглавить «Эвертон». Клуб АПЛ рассматривает 40-летнего экс-полузащитника «Ливерпуля» как одного из кандидатов.
В сезоне-2020/21 «Рейнджерс» под руководством Джеррарда стал чемпионом Шотландии, а сам Стивен был признан лучшим тренером.
Джеррард выступал за «Ливерпуль» в период с 1998 по 2015 год. Вместе с красными он выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, дважды брал Суперкубок УЕФА, но при этом ни разу не становился чемпионом Англии.
Напомним, что «Ливерпуль» и «Эвертон» являются принципиальными соперниками по мерсисайдскому дерби.
Ранее сообщалось, что Фонсека вскоре может возглавить «Эвертон».
Источник — The Athletic
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