Стало известно, при каких условиях трансфер Супряги в Дженоа состоится

Для этого нужно, чтобы у «Дженоа» провалились переговоры по Сэму Ламмерсу

  • 17.07.2021 15:07
  • 2350 просмотров
  • 3 комментария
Стало известно, при каких условиях трансфер Супряги в Дженоа состоится
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Сейчас переговоры между «Динамо» Киев и «Дженоа» по поводу трансфера Владислава Супряги приостановлены. Генуэзский клуб переключил свое внимание на форварда «Аталанты» Сэма Ламмерса.

По информации Calciomercato, переход Супряги в «Динамо» по-прежнему может состояться. Но только в том случае, если у «Дженоа» сорвется сделка по Ламмерсу. Такая возможность существует, поскольку «Дженоа» - не единственный претендент на игрока.

У генуэзцев есть принципиальная договоренность с «Динамо» по Супряге, однако кандидатура Ламмерса в приоритете для «Дженоа».

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Источник — Calciomercato

(7 голосов)

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Комментарии
    Vitvit
    online
      Vitvit, 17.07.2021 15:23
    -4
    У генуезців є принципова домовленість з «Динамо» по Супрязі, однак кандидатура Ламмерса в пріоритеті для «Дженоа».- ну какой-то набор слов!!!! Не уйдёт супряга в Дженоа и точка! Заявляю Вам авторитетно !!! Спорт юа- не пишите больше вранья и слухов! Поверьте мне....
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    Face Control
    online
      Face Control, 17.07.2021 15:21
    +2
    Никому это полено не нужно.
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    bulba sumkin
      bulba sumkin, 17.07.2021 15:17
    -1
    🪵🪵🪵
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    Face Control
    online
      Face Control, 17.07.2021 15:21
    +2
    Никому это полено не нужно.
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