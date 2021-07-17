Стало известно, при каких условиях трансфер Супряги в Дженоа состоится

Сейчас переговоры между «Динамо» Киев и «Дженоа» по поводу трансфера Владислава Супряги приостановлены. Генуэзский клуб переключил свое внимание на форварда «Аталанты» Сэма Ламмерса.
По информации Calciomercato, переход Супряги в «Динамо» по-прежнему может состояться. Но только в том случае, если у «Дженоа» сорвется сделка по Ламмерсу. Такая возможность существует, поскольку «Дженоа» - не единственный претендент на игрока.
У генуэзцев есть принципиальная договоренность с «Динамо» по Супряге, однако кандидатура Ламмерса в приоритете для «Дженоа».
Источник — Calciomercato
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.