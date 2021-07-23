Гдыня. Бондаренко вышла в финал в паре

Сегодня Катерина Бондаренко в полуфинале грунтового турнира WTA в польской Гдыне в парном разряде вместе местной теннисисткой Катержиной Питер встречались с грузинским дуэтом Екатерине Горгодзе/Оскана Калашникова.
Украино-польский дуэт одержал победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 5 минут.
1/2 финала
Катерина Бондаренко/Катаржина Питер – Екатерине Горгодзе/Оксана Калашникова – 6:0, 1:6, 10:7
В финале Бондаренко и Питер сыграют с казахстанско-белорусским дуэтом Анна Данилина/Лидия Морозова.
Ранее в четвертьфинале Бондаренко и Питер обыграли дуэт Джейми Леб/Эден Силва.
Источник — Sport.ua
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