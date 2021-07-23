ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продлил контракт с главным тренером

ПСЖ официально сообщил о том, что контракт с главным тренером команды Маурисио Почеттино продлен до лета 2023 года. Опция автоматического продления была предусмотрена в контракте, и ПСЖ решил ею воспользоваться.

Почеттино возглавил парижский клуб в январе текущего года, и в прошлом сезоне не сумел привести ПСЖ к титулу чемпионов Франции, при этом выиграв Кубок страны.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ предложил новый контракт Килиану Мбаппе.