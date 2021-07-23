ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продлил контракт с главным тренером

Маурисио Почеттино останется в клубе

  • 23.07.2021 20:48
  • 817 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продлил контракт с главным тренером
© ФК ПСЖ

ПСЖ официально сообщил о том, что контракт с главным тренером команды Маурисио Почеттино продлен до лета 2023 года. Опция автоматического продления была предусмотрена в контракте, и ПСЖ решил ею воспользоваться.

Почеттино возглавил парижский клуб в январе текущего года, и в прошлом сезоне не сумел привести ПСЖ к титулу чемпионов Франции, при этом выиграв Кубок страны.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ предложил новый контракт Килиану Мбаппе.

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Источник — ФК ПСЖ

(1 голос)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 23.07.2021 21:03
    0
    Логично, только удачи.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 23.07.2021 21:03
    0
    Логично, только удачи.
    Ссылка
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