ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продлил контракт с главным тренером

ПСЖ официально сообщил о том, что контракт с главным тренером команды Маурисио Почеттино продлен до лета 2023 года. Опция автоматического продления была предусмотрена в контракте, и ПСЖ решил ею воспользоваться.
Почеттино возглавил парижский клуб в январе текущего года, и в прошлом сезоне не сумел привести ПСЖ к титулу чемпионов Франции, при этом выиграв Кубок страны.
Ранее сообщалось о том, что ПСЖ предложил новый контракт Килиану Мбаппе.
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Источник — ФК ПСЖ
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