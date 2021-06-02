ПСЖ активировал опцию продления контракта с Почеттино

ПСЖ рассчитывает продолжить сотрудничество с главным тренером Маурисио Почеттино.
Как сообщает английская пресса, парижане активировали опцию продления соглашения тренера до 2023 года.
По итогам сезона ПСЖ выиграл Кубок и Суперкубок Франции. В чемпионате клуб занял второе место.
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан может возглавить ПСЖ.
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Источник — The Telegraph
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