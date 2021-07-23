Бущан, Цыганков и Кулач - в основе Динамо на контрольный матч

Команда Луческу проведет спарринг в Австрии

  • 23.07.2021 17:27
  • 2023 просмотра
  • 7 комментариев
Бущан, Цыганков и Кулач - в основе Динамо на контрольный матч
© fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в 18:00 начнется предпоследний матч «Динамо» на тренировочном сборе. Соперником будет немецкий «Унион».

Отметим в основе форварда Владислава Кулача, который находится на просмотре. Ранее сообщалось, что наставник Мирча Луческу не заинтересован в этом игроке.

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Гармаш, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Родригеш, Кулач

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Георгий Иванов
    online
      Георгий Иванов, 23.07.2021 18:48
    0
    Саша Яковенко, 23.07.2021 18:36
    Допишите недостающее слово:
    Шевченко - Шева,
    Милевский - Миля,
    Шапаренко - Шапа,
    Сидорчук - Сидор,
    Шкурин - ??????
    Яковенко - Яка?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 23.07.2021 18:36
    0
    Допишите недостающее слово:
    Шевченко - Шева,
    Милевский - Миля,
    Шапаренко - Шапа,
    Сидорчук - Сидор,
    Шкурин - ??????
    Ссылка
    CheMP
      CheMP, 23.07.2021 18:31
    +1
    Гармаш
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.07.2021 17:59
    0
    whitese, 23.07.2021 17:50
    Ну значит не все так просто с напами у ДК, раз уж румын выпускает Кулача. Возможно и подпишут. Беседин до зимы не игрок, Супрягу вообще слили, Ваната в ЧО отправили, с индейцем вообще какие-то мутки.... Даже если его и подпишут, ему ещё и втянуться в команду нужно будет, а Кулач тренируется с командой с начала сборов. Так что все возможно...
    Там ещё Шкурин есть.
    Ссылка
    whitese
    online
      whitese, 23.07.2021 17:50
    +1
    Ну значит не все так просто с напами у ДК, раз уж румын выпускает Кулача. Возможно и подпишут. Беседин до зимы не игрок, Супрягу вообще слили, Ваната в ЧО отправили, с индейцем вообще какие-то мутки.... Даже если его и подпишут, ему ещё и втянуться в команду нужно будет, а Кулач тренируется с командой с начала сборов. Так что все возможно...
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 23.07.2021 17:32
    +1
    Наверное последний шанс для Кулача. Но помойму очевидно, что он не тот, кто усилит ДК или даже мог бы быть игроком ротации.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 23.07.2021 17:32
    0
    Как же приятно не видеть кислую рожу Суприахи!!
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 23.07.2021 18:31
    +1
    Гармаш
    Ссылка
    whitese
    online
      whitese, 23.07.2021 17:50
    +1
    Ну значит не все так просто с напами у ДК, раз уж румын выпускает Кулача. Возможно и подпишут. Беседин до зимы не игрок, Супрягу вообще слили, Ваната в ЧО отправили, с индейцем вообще какие-то мутки.... Даже если его и подпишут, ему ещё и втянуться в команду нужно будет, а Кулач тренируется с командой с начала сборов. Так что все возможно...
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 23.07.2021 17:32
    +1
    Наверное последний шанс для Кулача. Но помойму очевидно, что он не тот, кто усилит ДК или даже мог бы быть игроком ротации.
    Ссылка
    Георгий Иванов
    online
      Георгий Иванов, 23.07.2021 18:48
    0
    Саша Яковенко, 23.07.2021 18:36
    Допишите недостающее слово:
    Шевченко - Шева,
    Милевский - Миля,
    Шапаренко - Шапа,
    Сидорчук - Сидор,
    Шкурин - ??????
    Яковенко - Яка?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 23.07.2021 18:36
    0
    Допишите недостающее слово:
    Шевченко - Шева,
    Милевский - Миля,
    Шапаренко - Шапа,
    Сидорчук - Сидор,
    Шкурин - ??????
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.07.2021 17:59
    0
    whitese, 23.07.2021 17:50
    Ну значит не все так просто с напами у ДК, раз уж румын выпускает Кулача. Возможно и подпишут. Беседин до зимы не игрок, Супрягу вообще слили, Ваната в ЧО отправили, с индейцем вообще какие-то мутки.... Даже если его и подпишут, ему ещё и втянуться в команду нужно будет, а Кулач тренируется с командой с начала сборов. Так что все возможно...
    Там ещё Шкурин есть.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 23.07.2021 17:32
    0
    Как же приятно не видеть кислую рожу Суприахи!!
    Ссылка
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