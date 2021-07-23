Бущан, Цыганков и Кулач - в основе Динамо на контрольный матч

Сегодня в 18:00 начнется предпоследний матч «Динамо» на тренировочном сборе. Соперником будет немецкий «Унион».
Отметим в основе форварда Владислава Кулача, который находится на просмотре. Ранее сообщалось, что наставник Мирча Луческу не заинтересован в этом игроке.
Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Гармаш, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Родригеш, Кулач
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Источник — Sport.ua
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Шевченко - Шева,
Милевский - Миля,
Шапаренко - Шапа,
Сидорчук - Сидор,
Шкурин - ??????
Шевченко - Шева,
Милевский - Миля,
Шапаренко - Шапа,
Сидорчук - Сидор,
Шкурин - ??????
Шевченко - Шева,
Милевский - Миля,
Шапаренко - Шапа,
Сидорчук - Сидор,
Шкурин - ??????
Шевченко - Шева,
Милевский - Миля,
Шапаренко - Шапа,
Сидорчук - Сидор,
Шкурин - ??????
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