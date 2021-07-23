Бущан, Цыганков и Кулач - в основе Динамо на контрольный матч

Сегодня в 18:00 начнется предпоследний матч «Динамо» на тренировочном сборе. Соперником будет немецкий «Унион».

Отметим в основе форварда Владислава Кулача, который находится на просмотре. Ранее сообщалось, что наставник Мирча Луческу не заинтересован в этом игроке.

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Гармаш, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Родригеш, Кулач