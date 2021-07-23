Лос-Кабос. Марченко в паре с россиянином проиграл в первом круге

Украинский теннисист Илья Марченко (№161 АТР) завершил выступление на турнире ATP Tour 250 в Мексике.
После поражения во втором круге основной сетки, 33-летний украинец скоропостижно зачехлил ракетку и в парных соревнованиях.
Марченко вместе с Евгением Донским из России уступил вторым сеяным, дуэту израильтянина Йонатана Эрлиха и мексиканца Сантьяго Гонсалеса.
Лос-Кабос. Парный турнир. Первый круг
Илья Марченко / Евгений Донской (Украина / Россия) – Йонатан Эрлих / Сантьяго Гонсалес (Израиль / Мексика) – 6:7 (7), 5:7
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Источник — Sport.ua
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