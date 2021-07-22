Лос-Кабос. Марченко проиграл в эпической битве третьему сеяному

Украинский теннисист зачехлил ракетку после второго круга

  • 22.07.2021 10:58
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Лос-Кабос. Марченко проиграл в эпической битве третьему сеяному
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№161 АТР) завершил выступление в основной сетке турнира ATP Tour 250 в Мексике.

В матче второго раунда 33-летний украинец проиграл в эпической битве третьему сеяному Тейлору Фритцу (№37 АТР).

Во втором и третьем сетах Марченко отыграл по три матчбола. В финальной партии Илья дважды вел с брейком, а последние два очка проиграл двойными ошибками.

Лос-Кабос. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Тейлор Фритц (США) – 1:6, 6:7 (9), 5:7

Напомним, ранее Марченко одержал первую победу в основе турниров ATP с 2017 года.

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Источник — Sport.ua

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