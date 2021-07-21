Марченко впервые за 4 года выиграл матч в основной сетке турнира АТР

Украинский теннисист Илья Марченко (№161 АТР) стартовал с победы в основной сетке турнира ATP Tour 250 в Мексике.



В матче первого раунда украинец уверенно переиграл немца Петера Гойовчика (№129 АТР).



Лос-Кабос. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Петер Гойовчик (Германия) – 6:3, 6:2



Отметим, что для Ильи это первая победа в основе турниров ATP с 2017 года. Тогда он пробился во второй раунде соревнований в Марселе, обыграв на старте Андрея Рублева из России.



Во втором раунде Марченко сыграет против третьего сеяного Тэйлора Фритца (№37 АТР).