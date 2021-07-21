Марченко впервые за 4 года выиграл матч в основной сетке турнира АТР

Илья победно стартовал на соревнованиях в Лос-Кабосе

  • 21.07.2021 10:18
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Марченко впервые за 4 года выиграл матч в основной сетке турнира АТР
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№161 АТР) стартовал с победы в основной сетке турнира ATP Tour 250 в Мексике.
 
В матче первого раунда украинец уверенно переиграл немца Петера Гойовчика (№129 АТР).
 
Лос-Кабос. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Петер Гойовчик (Германия) – 6:3, 6:2
 
Отметим, что для Ильи это первая победа в основе турниров ATP с 2017 года. Тогда он пробился во второй раунде соревнований в Марселе, обыграв на старте Андрея Рублева из России.
 
Во втором раунде Марченко сыграет против третьего сеяного Тэйлора Фритца (№37 АТР). 

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Источник — Sport.ua

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