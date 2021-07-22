МАРЧЕНКО: «С Фритцем сыграл хорошо, но с двойными вышло отвратительно»

Украинский теннисист – о матче второго круга в Лос-Кабосе

  • 22.07.2021 15:15
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МАРЧЕНКО: «С Фритцем сыграл хорошо, но с двойными вышло отвратительно»
© ATP. Илья Марченко

Первая ракетка Украины Илья Марченко в комментарии Sport.ua рассказал о непростом матче второго круга на турнире ATP в Лос-Кабосе, в котором ему едва не удалось сломить сопротивление третьего сеяного американца Тейлора Фритца (1:6, 7:6(9), 5:7).
 
В третьем сете Илья дважды вел с брейком 2:1 и 3:2, во второй и третьей партии отыграл по три матчбола, но все же проиграл, подав две двойные подряд.
 
- Насколько тяжело было играть в такое позднее время (поединок стартовал в 23:00 и закончился около двух ночи - прим.)? Удалось ли полностью акклиматизироваться в Мексике?
- Тут влажно, а я во влажности не особо силен. Мне всегда очень трудно играть в таких странах. По ощущениям труднее, чем соперникам. Плюс первый матч я играл днем, а сейчас при освещении. Совершенно разные ощущения, пришлось привыкать. Возможно, поэтому было больше ошибок, чем хотелось в первом сете. С другой стороны, для него это вообще был первый матч.
 
- За счет чего удалось перетерпеть во втором сете, не имея шансов на приеме?
- Не знаю, я боролся. У него были матчболы. Игра была немного в тумане, при такой влажности тяжело сильно размышлять во время игры. 
 
- Показалось, что ведя в счете в третьем сете, уровень вашей игры немного падал, появлялось больше невынужденных.
- Да, проявил слабость оба раза. Ушло внимание, плохо сыграл. Так нельзя, особенно на таком уровне. За что и поплатился. Усталость была, конечно, но и у него тоже.
 
- Что случилось в конце с двойными?
- Оверул на ровно меня сбил (Марченко подавал первую подачу, линейный крикнул аут. Илья взял челлендж, выиграв спор  - прим.). Вторую тут подавать тяжело. А в концовке когда сил нет, плюс нервы, то ничего удивительного нет. Но это, конечно, очень обидные двойные ошибки в такой момент. До этого мне удавалось в такие моменты сыграть очень хорошо. А вот в этот раз вышло так отвратительно.
 
- В общем, как оцените свое выступление на последних двух турнирах?
- Не знаю, вроде, играю неплохо. С сеткой в Ньюпорте не повезло, но шансы были. Тут не знаю, как Фриц выступит, но есть ощущение, что хорошо. Эти оба матча могли кардинально все поменять в плане результата и перспективы в этих турнирах. Но я их проиграл. Поэтому остается ждать следующих турниров и надеяться на лучшее.

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Владимир Клепач, Sport.ua

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