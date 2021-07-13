Марченко уступил в первом круге турнира в Ньюпорте

Первая ракетка Украины Илья Марченко (156 ATP) неудачно отыграл на турнире ATP 250 в Ньюпорте (США).
В первом круге 33-летний спортсмен уступил Кевину Андерсону из ЮАР.
Ньюйпорт. Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Кевин Андерсон (ЮАР) - 5:7, 3:6
Читайте также: Илья МАРЧЕНКО: «Траву я отыграл на высоком уровне».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.