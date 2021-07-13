Марченко уступил в первом круге турнира в Ньюпорте

Украинец сразу покидает соревнования

  • 13.07.2021 01:18
  • 482 просмотра
  • 2 комментария
Марченко уступил в первом круге турнира в Ньюпорте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Первая ракетка Украины Илья Марченко (156 ATP) неудачно отыграл на турнире ATP 250 в Ньюпорте (США). 

В первом круге 33-летний спортсмен уступил Кевину Андерсону из ЮАР. 

Ньюйпорт. Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Кевин Андерсон (ЮАР) - 5:7, 3:6

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 13.07.2021 12:14
    +4
    KeniSan, 13.07.2021 10:08
    Эх Илюха)) 33 годика, а при счете 5-6 коленки затряслись, подача пропала, по сути идя нога в ногу, отдал в том гейме сопернику сет, да и впрочем игру. Оба брейка сам двойными отдал, психика слабее чем у девченки)) Сама игра была очень унылая, подачи и удары в сетку, почти без розыгрышей, - интереснейший момент был, когда заяц на корт выбежал)
    А Ви естет, знайшли час таке подивитися...
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 13.07.2021 10:08
    +2
    Эх Илюха)) 33 годика, а при счете 5-6 коленки затряслись, подача пропала, по сути идя нога в ногу, отдал в том гейме сопернику сет, да и впрочем игру. Оба брейка сам двойными отдал, психика слабее чем у девченки)) Сама игра была очень унылая, подачи и удары в сетку, почти без розыгрышей, - интереснейший момент был, когда заяц на корт выбежал)
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 13.07.2021 12:14
    +4
    KeniSan, 13.07.2021 10:08
    Эх Илюха)) 33 годика, а при счете 5-6 коленки затряслись, подача пропала, по сути идя нога в ногу, отдал в том гейме сопернику сет, да и впрочем игру. Оба брейка сам двойными отдал, психика слабее чем у девченки)) Сама игра была очень унылая, подачи и удары в сетку, почти без розыгрышей, - интереснейший момент был, когда заяц на корт выбежал)
    А Ви естет, знайшли час таке подивитися...
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 13.07.2021 10:08
    +2
    Эх Илюха)) 33 годика, а при счете 5-6 коленки затряслись, подача пропала, по сути идя нога в ногу, отдал в том гейме сопернику сет, да и впрочем игру. Оба брейка сам двойными отдал, психика слабее чем у девченки)) Сама игра была очень унылая, подачи и удары в сетку, почти без розыгрышей, - интереснейший момент был, когда заяц на корт выбежал)
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