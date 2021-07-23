Джорджиньо ВЕЙНАЛДУМ: «Хотел бы, чтобы Погба перешел в ПСЖ»

Полузащитник парижан – о возможном трансфере хавбека «Манчестер Юнайтед»

  • 23.07.2021 04:40
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Джорджиньо ВЕЙНАЛДУМ: «Хотел бы, чтобы Погба перешел в ПСЖ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний хавбек французского ПСЖ и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум прокомментировал возможный переход полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Хотел бы, чтобы Погба присоединился к нам. Он фантастический! Я играл против него несколько раз - что это за игрок! Если вы спросите любого футболиста любой команды, хотел бы он, чтобы Погба присоединился к нему, все ответят «да», потому что он выдающийся игрок с кучей навыков. Он один из лучших полузащитников в мире», - сказал Вейналдум.

Напомним, в июне Вейналдум перешедший в ПСЖ из «Ливерпуля» на правах свободного агента.

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Источник — RMC Sport

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