Джорджиньо ВЕЙНАЛДУМ: «Хотел бы, чтобы Погба перешел в ПСЖ»

30-летний хавбек французского ПСЖ и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум прокомментировал возможный переход полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Хотел бы, чтобы Погба присоединился к нам. Он фантастический! Я играл против него несколько раз - что это за игрок! Если вы спросите любого футболиста любой команды, хотел бы он, чтобы Погба присоединился к нему, все ответят «да», потому что он выдающийся игрок с кучей навыков. Он один из лучших полузащитников в мире», - сказал Вейналдум.

Напомним, в июне Вейналдум перешедший в ПСЖ из «Ливерпуля» на правах свободного агента.