Энергия заявила на сезон семь новичков

В заключительном спарринге в это межсезонье второлиговая «Энергия» победила «Кристалл» (2:0).

Новокаховцы ударно поработали на трансферном рынке, укрепив свои ряды Владиславом Бородаем из «Кристалла», Павлом Бассарабом – из «Таврии-Симферополь», Юрием Гезело – из молодежного состава «Александрии», Андреем Хаписовым – из молодежки «Металлурга», Даниилом Савченко – из «Краматорска», Владиславом Бондарем – из молодежки «Мариуполя», Сергеем Федоровым – из «Реал Фармы».

По имеющейся информации, главный тренер Эдуард Хавров до закрытия трансферного окна собирается подписать еще одного новобранца.

Напомним, что в стартовом туре группы «Б» Второй лиги «Энергия» 25 июля сыграет дома с одесским клубом «Реал Фарма».