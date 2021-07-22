В субботу, 26 июля, состоится матч 1-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Ворскла» и «Днепр-1».

Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало встречи в 19:30.

«Ворскла» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч в Полтаве будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Днепр-1».