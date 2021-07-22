В четверг, 22 июля, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций КуПС — «Ворскла».
Матч пройдет в финском городе Куопио на стадионе «Савон Саномат Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
КуПС — «Ворскла». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций.
В прямом эфире поединок КуПС — «Ворскла» покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча КуПС — «Ворскла».
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Источник — Sport.ua
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