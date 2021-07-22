ПСВ Эйндховен
5 : 1
Галатасарай
21.07.2021, FT

Дубль Гетце и хет-трик Захави. ПСВ разорвал Галатасарай в Лиге чемпионов

Нидерландский клуб не ощутил серьезного сопротивления от турецкой команды

  • 22.07.2021 00:21
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Дубль Гетце и хет-трик Захави. ПСВ разорвал Галатасарай в Лиге чемпионов
© ПСВ. Гетце и Захави

В первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов ПСВ победил «Галатасарай» (5:1). Нидерландский клуб не ощутил серьезного сопротивления от турецкой команды.

У победителей хет-трик сделал Эран Захави, дубль оформил Марио Гетце. У турецкого клуба отличился Эмре Кылынч.

Ответный матч состоится в Турции 28 июля.

Лига чемпионов 2021/22

2-й раунд квалификации

Первые матчи, 21 июля

ПСВ (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция) – 5:1

Голы: Захави, 2, 35, 84, Гетце, 51, 88 – Кылынч, 42.

Результаты квалификации Q2 Лиги чемпионов. Пластун сыграл за Лудогорец

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Источник — Sport.ua

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