Дубль Гетце и хет-трик Захави. ПСВ разорвал Галатасарай в Лиге чемпионов

В первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов ПСВ победил «Галатасарай» (5:1). Нидерландский клуб не ощутил серьезного сопротивления от турецкой команды.
У победителей хет-трик сделал Эран Захави, дубль оформил Марио Гетце. У турецкого клуба отличился Эмре Кылынч.
Ответный матч состоится в Турции 28 июля.
Лига чемпионов 2021/22
2-й раунд квалификации
Первые матчи, 21 июля
ПСВ (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция) – 5:1
Голы: Захави, 2, 35, 84, Гетце, 51, 88 – Кылынч, 42.
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Источник — Sport.ua
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