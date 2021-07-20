ПСВ Эйндховен – Галатасарай. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч квалификации Лиги чемпионов

  • 20.07.2021 11:20
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ПСВ Эйндховен – Галатасарай. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «ПСВ Эйндховен» – «Галатасарай».

«ПСВ в прошлом сезоне нидерландской Эредивизи финишировал вторым, как и «Галатасарай» в Суперлиге Турции. В битве за чемпионство команды уступили «Аяксу» и «Бешикташу» соответственно. «ПСВ» тренирует 54-летний немецкий коуч Роджер Шмидт. «Галатасарай» возглавляет опытный 67-летний  турецкий специалист Фатих Терим.

В рейтинге коэффициентов УЕФА «ПСВ» идет на 56-м месте, «Галатасарай» расположился на 96-й позиции.

Для такого раунда это очень серьезная игра с участием двух сильных команд. Думаю, у обоих клубов есть амбиции пройти дальше. Я думаю, что будет такая очень напряженная игра, и тяжело здесь предугадать исход встречи. Поставлю на ничейный результат даже, может быть, без голов. Это будет первый поединок и может быть такая аккуратная игра», - сказал Бартулович.

Матч «ПСВ Эйндховен» – «Галатасарай» состоится 21-го июля. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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