Результаты квалификации Q2 Лиги чемпионов. Пластун сыграл за Лудогорец

В Европе проходят первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

  • 21.07.2021 22:59
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Результаты квалификации Q2 Лиги чемпионов. Пластун сыграл за Лудогорец
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходят первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Украинец Игорь Пластун сыграл весь матч за болгарский «Лудогорец» в матче против словенской команды «Мура» (0:0) и получил желтую карточку на 54-й минуте.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Часть первых матчей состоялись 20 июля. Ответные встречи пройдут 27 и 28 июля. 

Лига чемпионов 2021/22

2-й раунд квалификации

Первые матчи, 21 июля

Кайрат Алматы (Казахстан)  Црвена Звезда (Сербия) – 2:1

Голы: Канте, 24, Баньяк, 79 – Миканович, 57 (автогол).

Мальме (Швеция)  ХИК (Финляндия) – 2:1

Голы: Чолак, 45+1, Кристиансен, 74 – Риски, 68.

Мура (Словения) – Лудогорец (Болгария) – 0:0

Слован Братислава (Словакия) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:0

Легия (Польша) – Флора (Эстония)

Олимпиакос (Греция) – Нефтчи (Азербайджан)

ПСВ (Нидерланды) – Галатасарай (Турция) 

Лига конференций 2021/22

2-й раунд квалификации

Первые матчи, 21 июля

Чукарички (Сербия) – Сумгаит (Азербайджан) – 0:0

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Источник — Sport.ua

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