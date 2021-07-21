Результаты квалификации Q2 Лиги чемпионов. Пластун сыграл за Лудогорец

В Европе проходят первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Украинец Игорь Пластун сыграл весь матч за болгарский «Лудогорец» в матче против словенской команды «Мура» (0:0) и получил желтую карточку на 54-й минуте.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Часть первых матчей состоялись 20 июля. Ответные встречи пройдут 27 и 28 июля.
Лига чемпионов 2021/22
2-й раунд квалификации
Первые матчи, 21 июля
Кайрат Алматы (Казахстан) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:1
Голы: Канте, 24, Баньяк, 79 – Миканович, 57 (автогол).
Мальме (Швеция) – ХИК (Финляндия) – 2:1
Голы: Чолак, 45+1, Кристиансен, 74 – Риски, 68.
Мура (Словения) – Лудогорец (Болгария) – 0:0
Слован Братислава (Словакия) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:0
Легия (Польша) – Флора (Эстония)
Олимпиакос (Греция) – Нефтчи (Азербайджан)
ПСВ (Нидерланды) – Галатасарай (Турция)
Лига конференций 2021/22
2-й раунд квалификации
Первые матчи, 21 июля
Чукарички (Сербия) – Сумгаит (Азербайджан) – 0:0
Источник — Sport.ua
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