«Вам здесь не рады». Ультрас Черноморца пообщались с новым тренером

По информации ТаТоТаке, отношения руководства «Черноморца» с ультрас обострились ранее, когда клуб закрыл фанатскую трибуну.

Сообщается, что должна была состояться встреча представителей клуба с ультрас, однако ее не было, что и вызвало обострение.

Кроме вопроса с трибуной сейчас фанов беспокоят связи клуба с историческим соперником - киевским «Динамо». «Черноморец» возглавил экс-тренер молодежки киевлян Юрий Мороз, а также клуб взял в аренду сразу 12 игроков «Динамо».

На днях фаны «Черноморца» пришли на базу клуба, где смогли пообщаться с Морозом и арендованными. До них донесли информацию о том, что им здесь не рады и хорошей жизни не будет.

Правда, реакции клуба на эти события пока нет.