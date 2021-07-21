«Вам здесь не рады». Ультрас Черноморца пообщались с новым тренером

По информации ТаТоТаке, отношения руководства «Черноморца» с ультрас обострились ранее, когда клуб закрыл фанатскую трибуну.
Сообщается, что должна была состояться встреча представителей клуба с ультрас, однако ее не было, что и вызвало обострение.
Кроме вопроса с трибуной сейчас фанов беспокоят связи клуба с историческим соперником - киевским «Динамо». «Черноморец» возглавил экс-тренер молодежки киевлян Юрий Мороз, а также клуб взял в аренду сразу 12 игроков «Динамо».
На днях фаны «Черноморца» пришли на базу клуба, где смогли пообщаться с Морозом и арендованными. До них донесли информацию о том, что им здесь не рады и хорошей жизни не будет.
Правда, реакции клуба на эти события пока нет.
Источник — ТаТоТаке
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Думскую читай с хронологией событий. В сети всё сохранилось. И как всякие самообороны из других регионов приехали за 3 дня, но не на футбол.
Эти пацаны приехали в помощь, а вам убыткам и это не нравится... А не хотите пойти на 3 буквы и не мешать клубу и нормальным болельщикам поддерживать команду??? За "реал фарм" пи**дуйте тогда болеть, раз такие преданные...
Думскую читай с хронологией событий. В сети всё сохранилось. И как всякие самообороны из других регионов приехали за 3 дня, но не на футбол.
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-b all. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
Капец ты поташная самка
Капец ты поташная самка
Эти пацаны приехали в помощь, а вам убыткам и это не нравится... А не хотите пойти на 3 буквы и не мешать клубу и нормальным болельщикам поддерживать команду??? За "реал фарм" пи**дуйте тогда болеть, раз такие преданные...
Эти пацаны приехали в помощь, а вам убыткам и это не нравится... А не хотите пойти на 3 буквы и не мешать клубу и нормальным болельщикам поддерживать команду??? За "реал фарм" пи**дуйте тогда болеть, раз такие преданные...
Капец ты поташная самка
А вина как раз на самих клубах:
1. Не воспитывают своих качественных футболистов, с которыми можно конкурировать в ЧУ
2. Владельцы нищеброды, и зарабатывать на футболе не умеют. (А других-то вряд ли найдёшь, т к никому те клубы не всрались с таким посещением и заработком от рекламы. Деньги почти во все клубы вливаются без прибыли, чисто для пиара(политика) либо потому что «с детства болел за этот клуб»
3. Нанимают по кругу одних и тех же совковых физруков в тренерский штаб и менеджмент клубов
А так же вина на таких вот горе-болельщиках и ультрас, которые не ходят на матчи, не покупают мерч, не поддерживая таким образом клубы рублем. Многие даже спортивные пакеты на ТВ не покупают, а смотрят футбол на сопкастах и айстримах разных, и только горазды, что вонять на форумах.
Или они добиваются закрытия клуба? Так тогда получается, они не за клуб болеют, а являются пятой колонной, и хотят убить и так полумёртвый клуб…
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