«Вам здесь не рады». Ультрас Черноморца пообщались с новым тренером

У клуба конфликт с фанами

  • 21.07.2021 18:11
  • 5760 просмотров
  • 69 комментариев
«Вам здесь не рады». Ультрас Черноморца пообщались с новым тренером
© chernomorets.odessa.ua

По информации ТаТоТаке, отношения руководства «Черноморца» с ультрас обострились ранее, когда клуб закрыл фанатскую трибуну.

Сообщается, что должна была состояться встреча представителей клуба с ультрас, однако ее не было, что и вызвало обострение.

Кроме вопроса с трибуной сейчас фанов беспокоят связи клуба с историческим соперником - киевским «Динамо». «Черноморец» возглавил экс-тренер молодежки киевлян Юрий Мороз, а также клуб взял в аренду сразу 12 игроков «Динамо».

На днях фаны «Черноморца» пришли на базу клуба, где смогли пообщаться с Морозом и арендованными. До них донесли информацию о том, что им здесь не рады и хорошей жизни не будет.

Правда, реакции клуба на эти события пока нет.

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Источник — ТаТоТаке

(17 голосов)

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Комментарии
    molekiller
    online
      molekiller, 21.07.2021 19:43
    0
    Navbahor, 21.07.2021 19:39
    Это были птенцы парубия, над которыми тот контуженый потерял контроль.
    Думскую читай с хронологией событий. В сети всё сохранилось. И как всякие самообороны из других регионов приехали за 3 дня, но не на футбол.
    кто первый погиб тогда и кто первый начал стрельбу ,расскажи по секундам с хронологией
    Ссылка
    OdessaMama ⚓
    online
      OdessaMama ⚓, 21.07.2021 19:42
    0
    molekiller, 21.07.2021 19:38
    повторяю для тебя"квартирант с поскота",Одесса будет решать,а не ты сопливый!Ты продолжай лежать под донецкими и получать удовольствие,тебе не превыкай и чтобы ты знало два топовых нападников Черноморца-Сахно и Шарий-прошли школу Динамо,кстати Ваня Шарий-почти легенда клуба,только он смог из всех игроков клуба дать подсрачник судье,правда его удалили ,но имя его записано в историю клуба!Кстати не подскажешь в кком матче это было?Да от куда тебе знать
    П****с сиди в своей столице под кем то ,а в дела Одесского Черноморца не лезь рогатина опзжешная .
    Ссылка
    molekiller
    online
      molekiller, 21.07.2021 19:42
    +1
    ArtemDoneck, 21.07.2021 19:40
    Все правильно сказал,только почему эта помощь из одного клуба.Взяли бы молодых игроков из нескольких клубов,думаю вопросов у болельщиков не было.
    называй клубы в Украине,где есть такая инфпструктура по воспитанию молодых игроков,как в Динамо?называешь вот тогда ,они прочитают и будут просматривать!
    Ссылка
    OdessaMama ⚓
    online
      OdessaMama ⚓, 21.07.2021 19:40
    -2
    Сергей Шец, 21.07.2021 19:37
    Да это тупое стадо донецкое-переименованное!) 😂 нормальные ваны ЧО, понимают, что не игроки и тренер тут враги, а руководство, которое к этому привело! А эти олени, вызверяются на тех, кто пришёл им помочь! Как и в Киеве на Луческу вызверялись!... Это отсталые люди, которые без скандала не выживут!) 😂
    Я был на двух акциях против столичного сброда в нашем Черноморце ,так давай ты ш***ха опзжешная приходи в следующий раз и скажешь всем собравшимся фанам Черноморца в это в глаза ???
    Ссылка
    ArtemDoneck
      ArtemDoneck, 21.07.2021 19:40
    0
    Сергей Шец, 21.07.2021 19:17
    Не фан ни Киева, ни Шахты! Родился в Черноморске(Ильичевске), всегда болел за Черноморец! После вылета из вышки, все равно болел за них, но ср*ная структура клуба и хозяева, развалили клуб! Сейчас от без выходной ситуации, берут в аренду игроков! Нам в помощь пошли, а редкостные задроты - против! Так пойди, дай денег, купи других игроков, если ты такой преданный фанат ЧО!!! Для вас дебилов стараются, беруд молодёжь с другого клуба, потому что свой никого не воспитал, а вам пл*дь всё не так!!! Сидят пл*ть одноклеточные, решают, кому играть в клубе, а кому нет...
    Эти пацаны приехали в помощь, а вам убыткам и это не нравится... А не хотите пойти на 3 буквы и не мешать клубу и нормальным болельщикам поддерживать команду??? За "реал фарм" пи**дуйте тогда болеть, раз такие преданные...
    Все правильно сказал,только почему эта помощь из одного клуба.Взяли бы молодых игроков из нескольких клубов,думаю вопросов у болельщиков не было.
    Ссылка
    Navbahor
    online
      Navbahor, 21.07.2021 19:39
    -3
    Александр Шевченко, 21.07.2021 19:00
    Ты вату жег на перовой с фанатами Черноморца и Метталиста, признавайся
    Это были птенцы парубия, над которыми тот контуженый потерял контроль.
    Думскую читай с хронологией событий. В сети всё сохранилось. И как всякие самообороны из других регионов приехали за 3 дня, но не на футбол.
    Ссылка
    molekiller
    online
      molekiller, 21.07.2021 19:38
    +1
    OdessaMama ⚓, 21.07.2021 19:32
    Крыса столичная,мы как то сами без вас рогов разберемся у нас в Одессе.Это вам не привыкать ложится под всех то под донецких, днепропетровских ,виницких,сумских.
    повторяю для тебя"квартирант с поскота",Одесса будет решать,а не ты сопливый!Ты продолжай лежать под донецкими и получать удовольствие,тебе не превыкай и чтобы ты знало два топовых нападников Черноморца-Сахно и Шарий-прошли школу Динамо,кстати Ваня Шарий-почти легенда клуба,только он смог из всех игроков клуба дать подсрачник судье,правда его удалили ,но имя его записано в историю клуба!Кстати не подскажешь в кком матче это было?Да от куда тебе знать
    Ссылка
    Паша Донской
    online
      Паша Донской, 21.07.2021 19:38
    -3
    Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
    Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
    теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
    king-b all. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
    он, я бы его сейчас отблагодарил.
    Ссылка
    OdessaMama ⚓
    online
      OdessaMama ⚓, 21.07.2021 19:37
    0
    __FunnyCat__, 21.07.2021 19:28
    Frankov11 , почему ты вчера себя выдавал за киевлянина , а сегодня уже за одессита ?
    Капец ты поташная самка
    П****с столичный ,франков это тот который под гришей жидом давным давно,и за шария топит ?Если да так это твой хозяин на шурике.
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 21.07.2021 19:37
    +2
    Sviatoslav Kudelych, 21.07.2021 19:32
    А до чого тут Мороз і гравці? Нехай з керівництвом розмовляють!!! Чи слабо?
    Да это тупое стадо донецкое-переименованное!) 😂 нормальные ваны ЧО, понимают, что не игроки и тренер тут враги, а руководство, которое к этому привело! А эти олени, вызверяются на тех, кто пришёл им помочь! Как и в Киеве на Луческу вызверялись!... Это отсталые люди, которые без скандала не выживут!) 😂
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 21.07.2021 19:36
    0
    Хорошо, что эти недофаны не устраивали истерику, когда Динамо Киев брало к себе в команду лучших одесситов - Буряка, Шматоваленко, Беланова, Бущана.
    Ссылка
    Metall86Kh
    online
      Metall86Kh, 21.07.2021 19:36
    -3
    Черноморец Одесса, держитесь братья наши!!! Харьков свами жаль что вас сделали фарм клубом врагов Динамо!!!
    Ссылка
    paryc
      paryc, 21.07.2021 19:35
    +3
    OdessaMama⚓, 21.07.2021 19:24
    П***С опзежный завались если не знаешь многово ,и если так пошло то лучше уже быть под донецкими ну не как под жидокрысой Гришей Игорьком Суркисом и Левачкиным.
    Вот ты паскудник и спалился.Что Ти дамбасятское чмо.
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 21.07.2021 19:33
    +2
    OdessaMama ⚓, 21.07.2021 19:32
    Крыса столичная,мы как то сами без вас рогов разберемся у нас в Одессе.Это вам не привыкать ложится под всех то под донецких, днепропетровских ,виницких,сумских.
    Ты же вчера с Киева был , а на самом деле небось с хутора под Горловкой строчишь,
    Ссылка
    Navbahor
    online
      Navbahor, 21.07.2021 19:33
    -1
    пора опять харьковских вызывать на помощь
    Ссылка
    OdessaMama ⚓
    online
      OdessaMama ⚓, 21.07.2021 19:32
    -2
    molekiller, 21.07.2021 19:28
    под и подсасывай у донецких,а одесситы сами разберуться,что им выгодно а что нет,так что без таких ,как ты сопливых разберуться!Одесситы всегда отличались умом,что в тебк когут и не видно и не позорь город"молдованин с пересыпи"
    Крыса столичная,мы как то сами без вас рогов разберемся у нас в Одессе.Это вам не привыкать ложится под всех то под донецких, днепропетровских ,виницких,сумских.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.07.2021 19:32
    +2
    А до чого тут Мороз і гравці? Нехай з керівництвом розмовляють!!! Чи слабо?
    Ссылка
    Французский Бульвар
    online
      Французский Бульвар, 21.07.2021 19:28
    -1
    Александр Шевченко, 21.07.2021 19:12
    не, я только за то чтобы Донбасс колючей проволокой отгородить от Украины, не более. Они Украине не нужны, как говорила Юлия Владимировна, нужно проволоколой от них отделится, чтобы не мешали Украине развиваться, ну а мацкву уважать после 2014 года, это просто смешно
    Боброфекал
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 21.07.2021 19:28
    +4
    OdessaMama⚓, 21.07.2021 19:24
    П***С опзежный завались если не знаешь многово ,и если так пошло то лучше уже быть под донецкими ну не как под жидокрысой Гришей Игорьком Суркисом и Левачкиным.
    Frankov11 , почему ты вчера себя выдавал за киевлянина , а сегодня уже за одессита ?
    Капец ты поташная самка
    Ссылка
    molekiller
    online
      molekiller, 21.07.2021 19:28
    +3
    OdessaMama⚓, 21.07.2021 19:24
    П***С опзежный завались если не знаешь многово ,и если так пошло то лучше уже быть под донецкими ну не как под жидокрысой Гришей Игорьком Суркисом и Левачкиным.
    под и подсасывай у донецких,а одесситы сами разберуться,что им выгодно а что нет,так что без таких ,как ты сопливых разберуться!Одесситы всегда отличались умом,что в тебк когут и не видно и не позорь город"молдованин с пересыпи"
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 21.07.2021 19:17
    +11
    Не фан ни Киева, ни Шахты! Родился в Черноморске(Ильичевске), всегда болел за Черноморец! После вылета из вышки, все равно болел за них, но ср*ная структура клуба и хозяева, развалили клуб! Сейчас от без выходной ситуации, берут в аренду игроков! Нам в помощь пошли, а редкостные задроты - против! Так пойди, дай денег, купи других игроков, если ты такой преданный фанат ЧО!!! Для вас дебилов стараются, беруд молодёжь с другого клуба, потому что свой никого не воспитал, а вам пл*дь всё не так!!! Сидят пл*ть одноклеточные, решают, кому играть в клубе, а кому нет...
    Эти пацаны приехали в помощь, а вам убыткам и это не нравится... А не хотите пойти на 3 буквы и не мешать клубу и нормальным болельщикам поддерживать команду??? За "реал фарм" пи**дуйте тогда болеть, раз такие преданные...
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 21.07.2021 19:17
    +7
    maxno, 21.07.2021 18:55
    В Пример лиге не должно быть фарм клубов или проще аренда....... разных клубов.
    Воно то так, але в нас не топ чемпіонат і більшість клубів не можуть дозволити собі купити якісних гравців, а орендують в ДК і Шахти ( в основному). Не подобається, - створюйте сильну академію, виховуйте власних гравців і буде вам щастя.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 21.07.2021 18:34
    +6
    FidanFCCO, 21.07.2021 18:29
    Если ты не знаешь ситуации,то лучше не пиши,почти все болельщики против рогатни киевской и поддерживают фанатов,руководство уже обосралось до такой степени,что заяву в ментовку написали,отменили открытую тренировку и так далее у нас сюсюкаться как в киеве не будут.
    Ситуация такая, что если что-то не нравится, просто проходишь мимо. На трибуны придет другой болельщик, адекватный.
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    molekiller
    online
      molekiller, 21.07.2021 19:20
    +5
    Сергей Шец, 21.07.2021 19:17
    Не фан ни Киева, ни Шахты! Родился в Черноморске(Ильичевске), всегда болел за Черноморец! После вылета из вышки, все равно болел за них, но ср*ная структура клуба и хозяева, развалили клуб! Сейчас от без выходной ситуации, берут в аренду игроков! Нам в помощь пошли, а редкостные задроты - против! Так пойди, дай денег, купи других игроков, если ты такой преданный фанат ЧО!!! Для вас дебилов стараются, беруд молодёжь с другого клуба, потому что свой никого не воспитал, а вам пл*дь всё не так!!! Сидят пл*ть одноклеточные, решают, кому играть в клубе, а кому нет...
    Эти пацаны приехали в помощь, а вам убыткам и это не нравится... А не хотите пойти на 3 буквы и не мешать клубу и нормальным болельщикам поддерживать команду??? За "реал фарм" пи**дуйте тогда болеть, раз такие преданные...
    кому Вы рассказываете!Они бы .эти одноклеточные орали бы ,что ему тут не рады,когда Лобан выступал за Черноморец и когда Роменский вернулся из Динамо!
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 21.07.2021 19:16
    +5
    OdessaMama⚓, 21.07.2021 19:07
    Черноморец не под кем никогда не был ,и не будет тебе ясно столичная крыса .
    Когда в Динамо пришел Луческу, то у нас то же так называемые "фаны" вонь подняли, но результат показал, что они были не правы. Не думаю, что фанам Черноморца стоит устраивать бузу раньше времени, пусть поиграют, помогут клубу.
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    maxno
    online
      maxno, 21.07.2021 18:55
    +5
    В Пример лиге не должно быть фарм клубов или проще аренда....... разных клубов.
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 21.07.2021 19:28
    +4
    OdessaMama⚓, 21.07.2021 19:24
    П***С опзежный завались если не знаешь многово ,и если так пошло то лучше уже быть под донецкими ну не как под жидокрысой Гришей Игорьком Суркисом и Левачкиным.
    Frankov11 , почему ты вчера себя выдавал за киевлянина , а сегодня уже за одессита ?
    Капец ты поташная самка
    Ссылка
    molekiller
    online
      molekiller, 21.07.2021 19:14
    +4
    FidanFCCO, 21.07.2021 19:12
    Что ты за дичь несёшь?Команда в то время играла при Григорчуке и набирала только обороты,иди проспись!!!
    слышь ,а после Григорчука расскажи ,что с командой стало и кто был презик в это время?иди сопли утри !
    Ссылка
    molekiller
    online
      molekiller, 21.07.2021 19:13
    +4
    OdessaMama⚓, 21.07.2021 19:07
    Черноморец не под кем никогда не был ,и не будет тебе ясно столичная крыса .
    Черноморец был под Симоняном,Шапошниковым и Зубрицким ,который выступал в Динамо ,так что завали епало писюн газированый и ползунки поправь,Черноморец находясь в руках климова(партия регионов) был под донецком а ты бульбомет это каркаешь-Черноморец не под кем никогда не был ,и не будет тебе ясно-учи жизнь
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 21.07.2021 18:31
    +4
    Стадіону свого не мають,поле угробили на концерті Манатика, майно клубу під заставою в банку-не дуже покомизишся,ще і фанати поидурковаті як в Києві.
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    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 21.07.2021 18:25
    +4
    ~ Viacheslav ~, 21.07.2021 18:20
    Ультрас Черноморца, как и ультрас Динамо- одна и та же хрень. Это не болельщики, а враги клуба
    Пацаны решили, что они с какого-то буя, имеют право что-то навязывать.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 21.07.2021 18:20
    +4
    Ультрас Черноморца, как и ультрас Динамо- одна и та же хрень. Это не болельщики, а враги клуба
    Ссылка
    paryc
      paryc, 21.07.2021 19:35
    +3
    OdessaMama⚓, 21.07.2021 19:24
    П***С опзежный завались если не знаешь многово ,и если так пошло то лучше уже быть под донецкими ну не как под жидокрысой Гришей Игорьком Суркисом и Левачкиным.
    Вот ты паскудник и спалился.Что Ти дамбасятское чмо.
    Ссылка
    molekiller
    online
      molekiller, 21.07.2021 19:28
    +3
    OdessaMama⚓, 21.07.2021 19:24
    П***С опзежный завались если не знаешь многово ,и если так пошло то лучше уже быть под донецкими ну не как под жидокрысой Гришей Игорьком Суркисом и Левачкиным.
    под и подсасывай у донецких,а одесситы сами разберуться,что им выгодно а что нет,так что без таких ,как ты сопливых разберуться!Одесситы всегда отличались умом,что в тебк когут и не видно и не позорь город"молдованин с пересыпи"
    Ссылка
    Invincible
      Invincible, 21.07.2021 19:18
    +3
    Shara, 21.07.2021 19:04
    К сожалению, это начало конца украинского футбола. Динамо и Шахтер - вина на них. Но и сами же пострадают: с кем бодаться не подецки тогда в ЧУ? К чему это приведет?
    Вина Динамо и Шахтера что у половины клубов денег нет на существование? Динамо и Шахтёр что ли эти деньги у этих клубов отнимают?! Если Динамо и Шахтер перестанут давать игроков в эти горе-клубы то эти клубы просто придётся закрыть.
    А вина как раз на самих клубах:
    1. Не воспитывают своих качественных футболистов, с которыми можно конкурировать в ЧУ
    2. Владельцы нищеброды, и зарабатывать на футболе не умеют. (А других-то вряд ли найдёшь, т к никому те клубы не всрались с таким посещением и заработком от рекламы. Деньги почти во все клубы вливаются без прибыли, чисто для пиара(политика) либо потому что «с детства болел за этот клуб»
    3. Нанимают по кругу одних и тех же совковых физруков в тренерский штаб и менеджмент клубов
    А так же вина на таких вот горе-болельщиках и ультрас, которые не ходят на матчи, не покупают мерч, не поддерживая таким образом клубы рублем. Многие даже спортивные пакеты на ТВ не покупают, а смотрят футбол на сопкастах и айстримах разных, и только горазды, что вонять на форумах.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 21.07.2021 19:12
    +3
    OdessaMama⚓, 21.07.2021 19:09
    Ты сепар что ли ?провокатор ?
    не, я только за то чтобы Донбасс колючей проволокой отгородить от Украины, не более. Они Украине не нужны, как говорила Юлия Владимировна, нужно проволоколой от них отделится, чтобы не мешали Украине развиваться, ну а мацкву уважать после 2014 года, это просто смешно
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 21.07.2021 19:07
    +3
    OdessaMama⚓, 21.07.2021 19:03
    Ты прав мы отстояли город ,и точно какой-то крысе опзжешной устроить произвол в Черноморце не позволим!И наши акции только начало и скоро придёт конец столичным крысам опзжешным в нашем городе .
    ОК, вперед и с песней. Респект за то что вату жгли на первомай, праведное дело сделали. Иди спасай Черноморец, болельщикам Динамо тоже какбы не особо рады фарму, мы за спорт составляющее, а если уж в аренду отдали игроков, то пусть играют против нас тогда, а не как Марик с донецкими
    Ссылка
    Invincible
      Invincible, 21.07.2021 19:04
    +3
    Ну так может ультрасы Черноморца скинутся на трансферы/зарплаты игрокам?! И тогда руководству не придётся орендовать игроков.
    Или они добиваются закрытия клуба? Так тогда получается, они не за клуб болеют, а являются пятой колонной, и хотят убить и так полумёртвый клуб…
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 21.07.2021 19:01
    +3
    А что в Киеве к кротам никто не приходил?? Тогда придут!!!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 21.07.2021 18:22
    +3
    Або підтримуйте клуб який повернувся до вищої ліги, або не заважайте... Недофанати.
    Ссылка
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