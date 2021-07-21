Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Вероятнее всего, Месси получит Золотой мяч-2021»

Лионель Месси впервые в карьере выиграл Кубок Америки, приведя Аргентину к триумфу спустя 13 лет. Форвард «Барселоны» стал лучшим бомбардиром и ассистентом турнира.

«Я очень рад за Лео, потому что он наконец-то выиграл Копа Америка и первый трофей со сборной Аргентины. Месси заслуживает на это. Он, наверное, лучший футболист современности наряду с Криштиану Роналду! Роналду выигрывал Евро с Португалией. И справедливо, что Месси теперь выиграл титул со сборной. Месси на Копа Америка стал лучшим бомбардиром (4 гола) и лучшим ассистентом (5 голевых пасов), а также лучшим игроком. Думаю, что вероятнее всего, Месси и получит Золотой мяч. Это на мой субъективный взгляд. Я так вижу», - сказал Грозный.

Полностью интервью Вячеслава Грозного тут.