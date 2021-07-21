Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Вероятнее всего, Месси получит Золотой мяч-2021»

Известный тренер – о главном фаворите в споре за Золотой мяч

  • 21.07.2021 15:08
  • 627 просмотров
  • 6 комментариев
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Вероятнее всего, Месси получит Золотой мяч-2021»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лионель Месси впервые в карьере выиграл Кубок Америки, приведя Аргентину к триумфу спустя 13 лет. Форвард «Барселоны» стал лучшим бомбардиром и ассистентом турнира.

«Я очень рад за Лео, потому что он наконец-то выиграл Копа Америка и первый трофей со сборной Аргентины. Месси заслуживает на это. Он, наверное, лучший футболист современности наряду с Криштиану Роналду! Роналду выигрывал Евро с Португалией. И справедливо, что Месси теперь выиграл титул со сборной. Месси на Копа Америка стал лучшим бомбардиром (4 гола) и лучшим ассистентом (5 голевых пасов), а также лучшим игроком. Думаю, что вероятнее всего, Месси и получит Золотой мяч. Это на мой субъективный взгляд. Я так вижу», - сказал Грозный.

Полностью интервью Вячеслава Грозного тут.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 21.07.2021 16:07
    -2
    в этом году вопще на переднем плане другие герои, и Месси тут и близко нет.
    Я бы Канте дал ЗМ. Абсолютно всем заслуживает этого. Очень важный игрок был для Челси.
    Ссылка
    romanchik.8402
    online
      romanchik.8402, 21.07.2021 15:50
    -1
    С каких делов старому гному отдавать ЗМ???
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    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 21.07.2021 15:41
    -1
    ахаххахах хоча вже два лєвих має
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    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 21.07.2021 15:35
    +1
    fedd1979, 21.07.2021 15:22
    "Я художник, я так вижу" (с). Тільки де була "Барселона" в чемпіонаті Іспанії і в ЛЧ, де Мессі провів нєсть числа блідих ігор цього року.
    ...а є альтернативи ?
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 21.07.2021 15:22
    -3
    "Я художник, я так вижу" (с). Тільки де була "Барселона" в чемпіонаті Іспанії і в ЛЧ, де Мессі провів нєсть числа блідих ігор цього року.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.07.2021 15:12
    +3
    Да он в ударе ) Предсказал за неделю всё что только можно было )))
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.07.2021 15:12
    +3
    Да он в ударе ) Предсказал за неделю всё что только можно было )))
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 21.07.2021 15:35
    +1
    fedd1979, 21.07.2021 15:22
    "Я художник, я так вижу" (с). Тільки де була "Барселона" в чемпіонаті Іспанії і в ЛЧ, де Мессі провів нєсть числа блідих ігор цього року.
    ...а є альтернативи ?
    Ссылка
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