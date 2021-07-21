Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Италия заслуженно выиграла Евро-2020»

Вячеслав Грозный в эксклюзивном интервью Sport.ua подвел итоги Евро-2020, на котором триумфовала сборная Италии.

— Вячеслав Викторович, какие у вас эмоции от Евро? Что скажете о сборной Украины?

— Конечно, приятно, что на Евро на стадионах были фанаты. И это действительно был праздник. Не хочу утомлять читателей тем, что уже неоднократно слышали. Безусловно, выход сборной Украины в четвертьфинал Евро – это большой успех всех, всех тех, кто причастен к результату. Это клубы, функционеры, Ассоциация футбола, футболисты, тренеры, детские тренеры, фанаты. Но планка поднята очень высоко, а дальше требования будут расти, естественно, еще больше. Требовательные болельщики, кстати, во всем мире и они хотят сочетание результата и качества игры. Но это редко кому удается сделать. В современном мире на первое место выходит результат. На этом Евро мы в очередной раз увидели тренд надежности командных действий на оборону. Это принесло результат. В финал вышли именно такие команды.

— Что думаете по поводу сборных Италии и Англии?

— Италия и Англия выполняют свою работу качественно и пресекают любые намерения соперника угрожать их воротам. Обе сборные в группах Евро не пропускали мячей. Их спор разрешился лишь в серии пенальти. Они никому не проигрывают. Итальянцы и англичане в группе сыграли на ноль. Затем англичане обыграли 2:0 Германию, 4:0 – Украину и затем они пропустили от Дании (2:1) и Италии (1:1) и то со стандартов – после штрафного и углового. С игры они ничего не пропустили. Итальянцы играли разнообразнее. Англичане сыграли очень прагматично, несмотря на высочайший кадровый атакующий потенциал. Но это дело вкуса и это тренерские решения. Поставьте себя на место фанатов сборной Англии. С одной стороны их команда в финале, а с другой стороны они расстроены, что кубок уехал в Италию. Предъявляются претензии Гарету Саутгейту из-за осторожной тактики с семью обороняющимися игроками и вратарем. Они считают, что Кейна, Стерлинга и Маунта недостаточно, чтобы выигрывать. Я, кстати, тоже так считаю.

— Что вас еще удивило на этом Евро? Какие сборные преподнесли сюрпризы?

— Значительно раньше, чем все думали, вылетели с Евро чемпионы мира французы и чемпионы Европы-2016 португальцы. Но это их проблемы. У каждого результата есть свои причины. Кто-то прыгнул выше головы, а кто-то сыграл на своем уровне. Многие команды понравились своим характером. В первую очередь, я бы отметил Данию. После случая с Кристианом Эриксеном датчане объединились еще больше. А еще выделю характерную Венгрию, Австрию, Швейцарию, Шотландию.

Многие прибавляли по ходу чемпионата, как, например, сборная Испании. Она прибавляла от матча к матчу. В матче с Италией испанцы были ближе к победе и, как минимум, выглядели лучше. Некоторые сборные зависимы от своих лидеров. Бельгия зависима от Де Брюйне и Азара, которые играли на Евро после травм. Португалия зависима от Роналду, а Польша – от Левандовски.

— Сенсацией стал ранний вылет Франции с Евро. Что на это повлияло?

— Францию подвели самоуверенность и внутрикомандные проблемы. Они вели 3:1 в матче с Швейцарией и вылетели с Евро. На мой взгляд, очень правильным решением было возвращение в сборную Карима Бензема, но ничего не получалось у Килиана Мбаппе. Завышенные амбиции ему мешали. Кстати, Германия проходит процесс смены тренера, а Испания тотального омоложения.

— Италия заслуженно триумфовала на Евро?

— Да, итальянцы заслуженно стали чемпионами, несмотря на то, что в команде почти отсутствуют суперзвезды. Верратти – хороший игрок, но он не суперзвезда. Я бы даже сказал, что Жоржиньо больше на эту роль тянет, но он тоже не суперзвезда. Сейчас Доннарумма стал суперзвездой, потому что получил приз лучшего игрока Евро. Они все без исключения работали на коллектив и на результат. Это очень важный момент.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо

— Что для себя, как тренера, выделили по итогам чемпионата Европы?

— Главные итоги Евро. Первое: выигрывает не тот, кто больше может, а тот, кто больше хочет. Второе: коллектив единомышленников и трудяг достигает большего, чем одиноко эгоистичные звезды. Третье: все без исключения должны выполнять огромную черновую работу без мяча и уметь качественно прессинговать. Четвертое: центральные защитники должны выполнять свои прямые функции, а также выигрывать все единоборства. Лучшими защитниками все-таки стали Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи из Италии, а также Гари Магуайр и Джон Стоунз у Англии. Крайние защитники – это крылья атаки. Это, например, Леонардо Спинаццола из Италии и Люк Шоу из Англии.

Центральный диспетчерский треугольник должен действовать вариативно и вести игру. У Италии это Жоржиньо, Верратти и Барелла. Это идеальный треугольник, он таким и должен быть. Крайние нападающие должны быть быстрыми и классными дриблерами. Например, Стерлинг, Сака, Кьеза и другие. Обязательно должен быть центрфорвард калибра Лукаку, Роналду, Бензема и Кейна.

Возросла скорость продвижения мяча в атаку в активно выгодные позиции передач на ход, часто была доставка мяча между линиями в ударные позиции. Это очень важные моменты. Но необходимо уделить внимание персоналке в штрафной. Много пробивали и забивали из-за того, что играли «зону» в своей штрафной. Нужно переходить на персоналку. Очень важны качественные замены и вратари, делающие разницу, как например, Доннарумма.

— Англия вышла в финал, но многие ждали от англичан более атакующего футбола.

— Лучшей сборной на Евро по ударам была Испания (19,2 удара наносила в среднем за матч). Италия была одной из лучших (более 18 ударов в среднем за матч). А Англия всего лишь 9,5 в среднем ударов за поединок наносила по воротам соперника. Это в два раза меньше, чем у итальянцев и испанцев. Англичане сверхпрагматично играли. Итальянцы были вариативнее и креативнее.

— Ваши ожидания от Евро оправдались?

— Мне Евро понравилось. Я делал ставку на Францию и Бельгию по организации игры. Не думал, что португальцы так рано вылетят. На англичан я не ставил, я не думал, что они дойдут до финала. Итальянцев, французов и бельгийцев я выделял.

Мне очень понравились датчане по организации игры. Мне больше всего понравился первый тайм матча Дания – Бельгия (1:2), который датчане выиграли. Я именно этот первый тайм буду еще десятки раз пересматривать. Да, во втором тайме у Бельгии вышел Де Брюйне и бельгийцы победили. Но датчане мне понравились в этом поединке, особенно, в первом тайме. Хорошая команда, которая быстро доставляет мяч в ударные зоны.

— Кстати, Месси с Аргентиной выиграл Копа Америка. И кто теперь главный претендент на Золотой мяч?

— Я очень рад за Лео, потому что он наконец-то выиграл Копа Америка и первый трофей со сборной Аргентины. Месси заслуживает на это. Он, наверное, лучший футболист современности наряду с Криштиану Роналду! Роналду выигрывал Евро с Португалией. И справедливо, что Месси теперь выиграл титул со сборной. Месси на Копа Америка стал лучшим бомбардиром (4 гола) и лучшим ассистентом (5 голевых пасов), а также лучшим игроком. Думаю, что вероятнее всего, Месси и получит Золотой мяч. Это на мой субъективный взгляд. Я так вижу.