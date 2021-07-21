Ворскла: готовность №?

Первой из украинских команд в новом еврокубковом сезоне стартует «Ворскла». Подопечные Юрия Максимова во втором раунде квалификации нового клубного турнира под эгидой УЕФА - Лиги конференций - сыграют против представителя Финляндии - КуПС. Поединки пройдут 22 и 29 июля (ответный - в Полтаве). С каким багажом «бело-зеленые» подходят к противостоянию с обладателем Кубка Финляндии – читайте ниже.

Известен состав Ворсклы, который вылетел в Финляндию на матч против КуПСа

Подготовка

Из отпуска полтавчане вышли одними из первых в УПЛ - 18 июня. Особенностью нынешнего летнего межсезонья для команды стал тот факт, что подготовка проходила в родных пенатах: команда не вылетала за рубеж. До 27 июня «Ворскла» готовилась в Полтаве, после чего отбыла на тренировочный сбор в Закарпатье, где работала до 16 июля. Непосредственно к матчам против КуПС подопечные Максимова готовились на своей базе под Полтавой.

За время подготовки «Ворскла» провела несколько контрольных поединков. В рамках первого сбора полтавчане сыграли один матч – против «Днепра-1». И уверенно победили – 3:0. Забитые мячи на счету Челядина, Пуцлина и Степанюка. Полтавчане сыграли двумя составами: в первом тайме Максимов дал возможность проявить себя молодежи, во втором – условно основному составу.



ФК Ворскла. Валерий Бондаренко

На Закарпатье полтавчане сыграли три спарринга. Первым соперником стал новичок нашей Первой лиги – ФК «Ужгород». Как и в матче против «Днепра-1», Максимов выставил на игру два состава (условно молодежный и основной), дав каждому из них сыграть по тайму. В итоге «Ворскла» проиграла - 2:3. За полтавчан забивали Пешич и Кравчук.

Вторым соперником «Ворсклы» на закарпатской земле были львовские «Карпаты». Полтавчане одержали уверенную победу над представителем Второй лиги – 4:0. Голы забивали Чеснаков, Степанюк и Кравчук (два). В этот раз тренерский штаб «Ворсклы» особо не экспериментировал с составом: сыграла основа.

Максимально приближенный к основному состав сыграл «товарняк» и против «Миная». Игра завершилась нулевой ничьей.

Кадры

По сравнению с прошлым сезоном «Ворскла» претерпела существенные изменения. Повесили бутсы на гвоздь два ветерана команды – Сапай и Ребенок, которые перешли на тренерскую работу в полтавском клубе. Покинул «ворсклян» динамовец Цитаишвили, у которого завершился термин аренды. Но главная потеря – лучший бомбардир минувшего сезона УПЛ Кулач. И тренерский штаб «Ворсклы», и клубное руководство очень хотели сохранить форварда, но не удалось: Влад покинул Полтаву в качестве свободного агента. По всей видимости, стороны не сумели прийти к общему знаменателю в финансовом вопросе. Возможно, Кулач найдет свое счастье в «Динамо».

Финансовый вопрос стал камнем преткновения и в ситуации с защитником Альюном. По нашей информации, оборонец настоятельно требовал от «Ворсклы» увеличения жалования. Причем в разы. Клуб не спешил удовлетворять слишком возросшие аппетиты фактурного футболиста. Компромисс пока не найден: Альюн просто не вернулся в расположение команды из отпуска, и «Ворскла» грозит ему серьезными санкциями.

Теперь относительно новых имен. Защитника Мельничука и нападающего Мкомолу таковыми можно назвать лишь условно: оба вернулись из аренд (из «Черноморца» и «Ингульца» соответственно). Игрок защитной линии Кушниренко тоже в свое время защищал цвета «Ворсклы», а в прошлом сезоне он выступал за «Николаев». Но появились и действительно новые лица. «Ворскла» усилилась экс-защитником «Десны» Таммом и бывшим форвардом «Кайрата» Эсеолой.



ФК Ворскла. Адеринсон Эсеола

Также игроками «Ворсклы» стали футболисты, принадлежащие «Шахтеру» - защитник Бондаренко и полузащитник Вакула. Оба перешли в полтавскую команду на правах аренды.

Игра

Из увиденного в спаррингах «Ворсклы» в нынешнем летнем межсезонье можно сделать следующие выводы. Команде удалось усилиться качественными игроками, и она стала более сильной. Ну, как минимум, более вариативной. Да, товарищеские матчи – подспорье для серьезного анализа такое себе, но иного на данном этапе просто нет. Посему можем констатировать, что с появлением Тамма и Бондаренко у Максимова появляется более широкий выбор центрбеков, более широкие возможности для ротации. К тому же, появилась возможность «передвинуть» Пердуту поближе к атаке: Игорь несколько товарищеских поединков провел в полузащите.

Наверняка новых красок игре «Ворскле» придаст и Вакула. Этого универсального и разнопланового молодого игрока очень хотел Максимов. И получил. Но в данном случае нужно отметить следующее: Влад насколько талантливый, настолько и проблемный футболист. Он не прижился в «Десне» - парня отчислили за нарушение спортивного режима буквально на вторую неделю пребывания в черниговской команде. Сложно ему было пробиться и в основу «Шахтера». Но там уже по другой причине. В общем, футболист он непростой по характеру, но что касается его сугубо игровых характеристик, то он может стать настоящим топом на уровне УПЛ. Если, конечно же, сам того захочет. И если Максимов подберет к нему ключ.



ФК Ворскла. Юрий Максимов

Единственной болевой точкой «Ворсклы» остается нападение. Ну, во всяком случае, видится, что равноценно заменить Кулача пока что не удалось. Степанюк остается единственной основной опцией «Ворсклы» в нападении. Потому что Эсеола еще полностью не акклиматизировался на новом месте. Радует, что много на сборах забивал молодой Кравчук, но парню еще нужно набить много шишек, дабы претендовать на место в стартовом составе.

Перспективы

На наш взгляд, имеющегося кадрового резерва и тренерского опыта «Ворскле» будет достаточно, дабы пройти в следующий раунд квалификации Лиги конференций. Хотя недооценивать финнов никак нельзя, ведь они показали вполне боеспособную игру на предыдущей стадии квалификации.

Но если «Ворскла» имеет амбиции попасть в групповой раунд ЛК (а она наверняка имеет такое желание), нужно будет серьезно поднапрячься. Потому что в третьем раунде квалифайна, и особенно в плей-офф, соперники будут посерьезнее.