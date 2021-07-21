Известен состав Ворсклы, который вылетел в Финляндию на матч против КуПСа

Сегодня из столичного аэропорта «Жуляны» ворскляне отправляются в Финляндию, где сыграют первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций.



Наставник полтавской команды Юрий Максимов взял на выездную игру с «КуПС» таких исполнителей:



Вратари: Ткаченко, Резник, Исенко

Защитники: Чеснаков, Бондаренко, Пердута, Яворский, Кушниренко, Якубу

Полузащитники: Скляр, Челядин, Кравчук, Пешич, Луизао, Кане, Амилькар, Вакула, Пуцлин, Тилль

Нападающие: Степанюк, Эсеола



В 18 часов на искусственном газоне Savon Sanomat Areena в Куопио футболисты «Ворсклы» проведут традиционную для подобных турниров предматчевую тренировку.



Первая игра 2-го квалификационного раунда Лиги конференций состоится 22-го июля в 19:00.

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