Известен состав Ворсклы, который вылетел в Финляндию на матч против КуПСа

Юрий Максимов взял 21 футболиста

  • 21.07.2021 11:40
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Известен состав Ворсклы, который вылетел в Финляндию на матч против КуПСа
© ФК Ворскла

Сегодня из столичного аэропорта «Жуляны» ворскляне отправляются в Финляндию, где сыграют первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций.
 
Наставник полтавской команды Юрий Максимов взял на выездную игру с «КуПС» таких исполнителей:
 
Вратари: Ткаченко, Резник, Исенко
Защитники: Чеснаков, Бондаренко, Пердута, Яворский, Кушниренко, Якубу
Полузащитники: Скляр, Челядин, Кравчук, Пешич, Луизао, Кане, Амилькар, Вакула, Пуцлин, Тилль
Нападающие: Степанюк, Эсеола
 
В 18 часов на искусственном газоне Savon Sanomat Areena в Куопио футболисты «Ворсклы» проведут традиционную для подобных турниров предматчевую тренировку.
 
Первая игра 2-го квалификационного раунда Лиги конференций состоится 22-го июля в 19:00.

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Источник — ФК Ворскла

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