КуПС – Ворскла. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 2-го раунда квалификационного раунда Лиги Конференций «КуПС» – «Ворскла».

«Главным тренером команды «КуПС» является финский специалист Симо Валакари. В прошлом сезоне «КуПС» и «Интер» Турку набрали по 41 очку и поделили 2-3 место. «КуПС» стал третьим. Чемпионом Финляндии стал с 48 баллами ХИК. В текущем чемпионате команда из Куопио также успешно играет. После 12 туров они с 25 очками идут вторыми, отставая от первого ХИКа на 6 очков.

В первом матче Лиги Конференций «КуПС» проиграл на выезде ереванскому «Ноа» (1:0). Армянские футболисты имели надежды пройти дальше, но в ответной игре они уступили финнам 5:0! Это было удивительно, я не ожидал такого результата. Судя по всему «КуПС» забить может. У них 9 легионеров, 2 из которых нигерийцы. Есть бразилец, француз, австриец, латыш, камерунец, венесуэлец, ганец. Известных игроков с именами там нет.

Определенные изменения в составе произошли у полтавчан. В «Кривбасс» ушел Денис Васин. Лучший бомбардир команды Владислав Кулач находится на сборе с киевским «Динамо». Я так понимаю, на замену ему пришел Эсеола из «Кайрата». Вадим Сапай и Павел Ребенок, наверное, завершили карьеру. Георгий Цитаишвили перешел в одесский «Черноморец». Из «Десны» в «Ворсклу» пришел центральный защитник Йоонас Тамм. Влад Вакула и Валера Бондаренко пришли из «Шахтера» на правах аренды.

Не хочу недооценивать или переоценивать финский клуб, но, я уверен, что «Ворскла» выше по организации игры. Я очень рассчитываю на то, что полтавская команда пройдет дальше и встретится с победителем пары «Астана» - «Арис», - сказал Грозный.

Матч «КуПС» – «Ворскла» состоится 22-го июля. Начало встречи в 19:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.



