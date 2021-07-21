Не нужны Луческу. Известно, кого тренер Динамо отправил со сборов в Киев

Киевское «Динамо» на сборах в Швейцарии 20 июля провело очередной контрольный матч, уступив на этот раз испанскому «Атлетику» из Бильбао (0:1).

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу принял решение относительно судьбы некоторых игроков, не дожидаясь окончания сборов.

Ранее сообщалось, что сборы покинули нигерийский полузащитник «Динамо» Бенито, а также нападающий Владислав Супряга. Последний вынужден был досрочно завершить сбор в Швейцарии из-за незначительного повреждения.

Кроме Бенито и Супряги, в столицу Украины также вернулись молодые футболисты, которые ранее выступали за молодежные команды «Динамо» — защитник Константин Вивчаренко, нападающий Владислав Ванат, защитник Владимир Бражко, а также находившийся на просмотре в составе чемпионов Украины полузащитник Андрей Коробенко.

21 июля киевская команда в полном составе переедет на дополнительный третий мини-сбор в Австрию, где будет тренироваться и проведет два контрольных поединка.

23 июля подопечные Луческу сыграют с немецким «Унионом» (Берлин), а на 26 июля запланирован спарринг с испанским «Вильярреалом».