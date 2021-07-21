Не нужны Луческу. Известно, кого тренер Динамо отправил со сборов в Киев

Досрочно подготовку к сезону завершили молодые игроки

  • 21.07.2021 08:57
  • 5502 просмотра
  • 5 комментариев
Не нужны Луческу. Известно, кого тренер Динамо отправил со сборов в Киев
© fcdynamo.kiev.ua. Владислав Ванат

Киевское «Динамо» на сборах в Швейцарии 20 июля провело очередной контрольный матч, уступив на этот раз испанскому «Атлетику» из Бильбао (0:1).

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу принял решение относительно судьбы некоторых игроков, не дожидаясь окончания сборов.

Ранее сообщалось, что сборы покинули нигерийский полузащитник «Динамо» Бенито, а также нападающий Владислав Супряга. Последний вынужден был досрочно завершить сбор в Швейцарии из-за незначительного повреждения.

Кроме Бенито и Супряги, в столицу Украины также вернулись молодые футболисты, которые ранее выступали за молодежные команды «Динамо» — защитник Константин Вивчаренко, нападающий Владислав Ванат, защитник Владимир Бражко, а также находившийся на просмотре в составе чемпионов Украины полузащитник Андрей Коробенко.

21 июля киевская команда в полном составе переедет на дополнительный третий мини-сбор в Австрию, где будет тренироваться и проведет два контрольных поединка.

23 июля подопечные Луческу сыграют с немецким «Унионом» (Берлин), а на 26 июля запланирован спарринг с испанским «Вильярреалом».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 21.07.2021 10:16
    0
    vasilichn, 21.07.2021 09:24
    Кулач останется, так как он бесплатно достанется. Игорек переживает нелегкие времена, НЕТ денег чтобы купить стоящего игрока, поэтому и подбирает мусор. Кулач - бревно.
    бревно - лучший бомбардир УПЛ сезона 20-21
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 21.07.2021 09:42
    +5
    SandroKing, 21.07.2021 09:11
    Да, Ванат оказался пшиком. Помню был в молодежке Щебетун, тоже наколотил тучу голов. А теперь в первой лиге играет. А Кулача скорее всего возьмут.
    А ще був такий нападник, як Яремчук, який за молодіжку наколотив багато голів, а за основу був ніякий. Що з ним сталось, думаю всім відомо. Тут би навчитись працювати з молодими гравцями.
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 21.07.2021 09:31
    -2
    Ехали бы сразу В Одессу.
    Ссылка
    vasilichn
    online
      vasilichn, 21.07.2021 09:24
    -2
    Кулач останется, так как он бесплатно достанется. Игорек переживает нелегкие времена, НЕТ денег чтобы купить стоящего игрока, поэтому и подбирает мусор. Кулач - бревно.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 21.07.2021 09:11
    0
    Да, Ванат оказался пшиком. Помню был в молодежке Щебетун, тоже наколотил тучу голов. А теперь в первой лиге играет. А Кулача скорее всего возьмут.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 21.07.2021 09:42
    +5
    SandroKing, 21.07.2021 09:11
    Да, Ванат оказался пшиком. Помню был в молодежке Щебетун, тоже наколотил тучу голов. А теперь в первой лиге играет. А Кулача скорее всего возьмут.
    А ще був такий нападник, як Яремчук, який за молодіжку наколотив багато голів, а за основу був ніякий. Що з ним сталось, думаю всім відомо. Тут би навчитись працювати з молодими гравцями.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 21.07.2021 10:16
    0
    vasilichn, 21.07.2021 09:24
    Кулач останется, так как он бесплатно достанется. Игорек переживает нелегкие времена, НЕТ денег чтобы купить стоящего игрока, поэтому и подбирает мусор. Кулач - бревно.
    бревно - лучший бомбардир УПЛ сезона 20-21
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 21.07.2021 09:11
    0
    Да, Ванат оказался пшиком. Помню был в молодежке Щебетун, тоже наколотил тучу голов. А теперь в первой лиге играет. А Кулача скорее всего возьмут.
    Ссылка
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