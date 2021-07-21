Алашкерт
0 : 1
Шериф
20.07.2021, FT

Юрий ВЕРНИДУБ: «1:0 – это не тот счет, который дает серьезное преимущество»

Главный тренер «Шерифа» прокомментировал выездную победу над «Алашкертом»

  • 21.07.2021 06:23
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Юрий ВЕРНИДУБ: «1:0 – это не тот счет, который дает серьезное преимущество»
© ФК Шериф Тирасполь. Юрий Вернидуб

Главный тренер молдовского «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал выездную победу над «Алашкертом» из Армении (1:0) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов:

«Я доволен игрой. Мы построили нашу игру правильно. Мы понимали, что «Алашкерт» играет дома, постарается сыграть в инициативный футбол. И чтобы не поддаваться давлению, мы опустили одну из линий, чтобы получить численное преимущество.

И такая тактика сработала. «Алашкерт» стал больше контратаковать, а мы, наоборот, атаковали. Рад, что мы боролись до конца, и наш форвард забил хороший гол.

1:0 – это не тот счет, который дает серьезное преимущество. Вот почему мы должны хорошо подготовиться к ответному матчу, сыграть такую же ​​хорошую игру и выиграть».

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Источник — Armsport.am

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