Главный тренер молдовского «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал выездную победу над «Алашкертом» из Армении (1:0) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов:

«Я доволен игрой. Мы построили нашу игру правильно. Мы понимали, что «Алашкерт» играет дома, постарается сыграть в инициативный футбол. И чтобы не поддаваться давлению, мы опустили одну из линий, чтобы получить численное преимущество.

И такая тактика сработала. «Алашкерт» стал больше контратаковать, а мы, наоборот, атаковали. Рад, что мы боролись до конца, и наш форвард забил хороший гол.

1:0 – это не тот счет, который дает серьезное преимущество. Вот почему мы должны хорошо подготовиться к ответному матчу, сыграть такую же ​​хорошую игру и выиграть».