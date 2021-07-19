Алашкерт — Шериф. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Алашкерт» – «Шериф».

«Встретятся чемпионы Армении и Молдовы. В 1-м квалифайн-раунде Лиги чемпионов армянский «Алашкерт» прошел валлийский «Коннас-Ки Номадс» (2:2, 1:0 ОТ). В свою очередь, «Шериф» украинского тренера Юрия Вернидуба уверенно обыграл албанскую «Теуту» (4:0, 1:0).

В рейтинге коэффициентов УЕФА «Алашкерт» идет на 179-м месте. «Шериф» занимает 108-ю позицию. «Алашкерт» является четырехкратным чемпионом Армении, «Шериф» 19 раз побеждал в чемпионате Молдовы.

Я думаю, что «Шериф» в первом матче на выезде не проиграет «Алашкерту», - сказал Козьбан.

Матч «Алашкерт» – «Шериф» состоится 20-го июля. Начало встречи в 18:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.