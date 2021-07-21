Свитолина призналась, когда у нее с Монфисом будет медовый месяц

Несколько дней назад украинская теннисистка вышла замуж за француза

  • 21.07.2021 00:55
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Свитолина призналась, когда у нее с Монфисом будет медовый месяц
© Instagram. Свитолина и Монфис

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, когда у нее с французом Гаэлем Монфисом будет медовый месяц:

«Так много волнующих событий в моей жизни. То, что удалось сыграть свадьбу в условиях ковидных ограничений, – это невероятно. То, что обе семьи смогли присутствовать, – это тоже невероятно. Мы отлично провели время.

Сейчас же мы тут, в Токио. Мы должны подготовиться и, надеюсь, сможем хорошо сыграть. Теперь нужно сфокусироваться на теннисе, на Олимпиаде. Мы привыкли много выступать в течение года, так что нет времени на отдых. Медовый месяц у нас запланирован на ноябрь».

Несколько дней назад украинская теннисистка вышла замуж за француза в Швейцарии.

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Источник — Большой теннис Украины

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