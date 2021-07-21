Свитолина призналась, когда у нее с Монфисом будет медовый месяц

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, когда у нее с французом Гаэлем Монфисом будет медовый месяц:

«Так много волнующих событий в моей жизни. То, что удалось сыграть свадьбу в условиях ковидных ограничений, – это невероятно. То, что обе семьи смогли присутствовать, – это тоже невероятно. Мы отлично провели время.

Сейчас же мы тут, в Токио. Мы должны подготовиться и, надеюсь, сможем хорошо сыграть. Теперь нужно сфокусироваться на теннисе, на Олимпиаде. Мы привыкли много выступать в течение года, так что нет времени на отдых. Медовый месяц у нас запланирован на ноябрь».

Несколько дней назад украинская теннисистка вышла замуж за француза в Швейцарии.