ФОТО. Как выглядят футболисты Шахтера в новой игровой форме

Во вторник, 20 июля, прошел товарищеский матч, в котором сразились донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь».
Матч состоялся в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский». «Горняки» одержали убедительную победу (5:0).
Голы забили: Осман, 8 (автогол), Соломон, 18, Майкон, 37, Траоре, 38, Бондаренко, 47.
ФОТО. Как выглядят футболисты Шахтера в новой форме
⚒ Команда в новой форме выглядит 🔥🤩#Shakhtar #ИграйСтильно #ШахтерОболонь pic.twitter.com/kZPQQ7xT3A— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 20, 2021
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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