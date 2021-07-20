Олимпиакос Пирей
0 : 0
Нефтчи
21.07.2021 22:00

Олимпиакос – Нефтчи. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Подтвердит ли греческий чемпион свои претензии?

  • 20.07.2021 23:39
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Олимпиакос – Нефтчи. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 21 июля, в Пиреях на стадионе «Георгиос Караискакис» состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют греческий «Олимпиакос» и азербайджанский «Нефтчи». Стартовый свисток португальского рефери Жоау Пиньейру прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Олимпиакос»

 

С учетом той жары, которую мы можем наблюдать в отдельных регионах Украины на сегодняшний день, вполне очевидными становятся причины, по которым греческое и азербайджанское первенства все еще не стартовали, как и наше. Однако, для находящихся на Пути чемпионов сильнейших представителей данных лиг образца прошлого сезона это скорее большой минус, чем лишняя возможность перевести дух.

В данной паре предматчевые расклады будут достаточно очевидными – кому предстоит более долгий перелет, тот и будет играть «вторым номером». Ключевая карта в этом плане находится именно в руках «Олимпиакоса», так как от их настроя на домашнюю игру будет зависеть судьба чуть ли не всей серии. «Красно-белые» в домашних условиях являются достаточно сложным соперником практически для любой команды из топ-чемпионатов, а о коллективах «средней руки» из других лиг и вовсе не приходится говорить. В частности, в прошлом сезоне греков хватило на путь аж до 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

«Нефтчи»

 

Что же касается бакинской команды, то ее славная международная история была сосредоточена только в рамках бывшего СССР, а вот в период независимости Азербайджана «Нефтчи» предстает перед нами уже в качестве крепкого национального коллектива, раз за разом собирая медали различной степени почетности. В прошлом году они были «золотыми», однако отрыв всего в два очка от «Карабаха» подсказывает, что без заядлой борьбы дело уж точно не обошлось.

Существенный бонус «нефтяников», и это, пожалуй, — главное, на что будут уповать подопечные Самира Аббасова, заключается в том, что команда уже находится в игровом тонусе, так как проводила матчи первого раунда квалификации против тбилисского «Динамо» (две победы, обе – 2:1). Однако, очевидно, что ответный матч будет куда важнее для азербайджанского клуба, поэтому в выездной игре можно предположить, что они попытаются сыграть в присущий для них закрытый футбол.

Ориентировочные составы

 

«Олимпиакос»: Тзолакис – Рябчук, Папастатопулос, Семеду, Андруцос – М’Вила – Масурас, Бухалакис, Камара, Ранджелович – эль Араби.

«Нефтчи»: Маммадов – Мбодж, Челик, Станкович – Лаваль, Махмудов, Кане, Булудов – Бугрен, Колли – Аляскаров.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Олимпиакос» должен обеспечить себе большую часть итогового успеха в этой дуэли именно в домашнем матче. Нашей ставкой будет позиция – «Олимпиакос» ИТБ 2.5 с коэффициентом 1.93 по линии Parimatch.

21 июля, среда

«Олимпиакос» – «Нефтчи»
Пирей. «Георгиос Караискакис». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Жоау Пиньейру (Португалия)
Прогноз Sport.ua – 3:0
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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