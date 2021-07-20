Директор Руха: «Нам удалось отстоять свою позицию. Здравый смысл победил»

Команда сможет играть домашние матчи на «Арене Львов»

  • 20.07.2021 05:40
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Директор Руха: «Нам удалось отстоять свою позицию. Здравый смысл победил»
© ФК Рух

Исполнительный директор «Руха» Ростислав Пузанский высказался о договоре о проведении домашних матчей команды на «Арене Львов».

«Здравый смысл победил, а амбиции отдельных людей отошли на второй план. Нам удалось отстоять свою позицию, которая была твердой с самого начала.

Пошли навстречу стадиону, чтобы он мог зарабатывать, в свою очередь, согласились на те условия, которые устраивали нас.

Люди, которые понимают в футболе и любят его, сделали для себя выводы и поняли, на чьей стороне правда.

Победил футбол, и я благодарен всем, кто приложил руку к этой победе», – сказал Пузанский.

Договор между «Рухом» и «Ареной Львов» рассчитан до конца сезона 2021/22. Ранее сообщалось, что за каждый матч на «Арене Львов» «Рух» будет платить по 210 тысяч грн.

Президент «Руха» Григорий Козловский заявлял, что договор выгоден и для его клуба.

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Источник — ФК Рух Львов

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