КОЗЛОВСКИЙ: «Мы стояли до конца и победили. Привет пиявкам из УАФ»

Президент «Руха» заявил, что новый договор аренды подписан на условиях его клуба

  • 19.07.2021 19:08
  • 3055 просмотров
  • 14 комментариев
КОЗЛОВСКИЙ: «Мы стояли до конца и победили. Привет пиявкам из УАФ»
© Арена Львов

Президент «Руха» Григорий Козловский заявил, что его клуб на очень выгодных условиях заключил новый договор аренды стадиона «Арена Львов».

«Договор подписан на условиях «Руха». Мы стояли до конца и победили. Привет пиявкам из УАФ. Борьба только начинается, будет бой», – написал Козловский в инстаграме.

Ранее сообщалось, что за каждый матч на «Арене Львов» «Рух» будет платить по 210 тысяч грн.

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Источник — Брутальный футбол

(9 голосов)

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Комментарии
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 19.07.2021 20:06
    0
    Viktor Krichevskii, 19.07.2021 19:59
    Стадион Украіна опять в распоряжении Карпат... ...Я так понимаю Козловский попросил людей в лице Оли Манько....Можно я скажу что мьі победили....Можно- ответили они...но будешь играть на Арене
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 19.07.2021 19:59
    +1
    Стадион Украіна опять в распоряжении Карпат... ...Я так понимаю Козловский попросил людей в лице Оли Манько....Можно я скажу что мьі победили....Можно- ответили они...но будешь играть на Арене
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 19:54
    +1
    сергей богданов, 19.07.2021 19:48
    Нет ну правда смешно, фраза мы стояли до конца и победили и в чем он победил? По моему наоборот, его просто нагнули, а этот клоун пытается теперь сделать хорошую мину при плохой игре
    Друже, прошу хвали Грицька - ПЕРЕМОЖЦЯ !
    Заради діток, які будуть вчитись на базі у Винниках!
    Гриць має знати, шо він Грицько - переможець, навіть якшо і нагнули його, всеодно в любій ситуації він НЕСКОРЕНИЙ!!! Хай буде так вовіки вічні!
    Ссылка
    kolya-ua
    online
      kolya-ua, 19.07.2021 19:49
    +1
    Кого победили? Объясните люди
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 19.07.2021 19:48
    0
    PFCLviv, 19.07.2021 19:41
    Блогер, звєзда інстаграма і ютуба.................. Нескорений переможець !
    Нет ну правда смешно, фраза мы стояли до конца и победили и в чем он победил? По моему наоборот, его просто нагнули, а этот клоун пытается теперь сделать хорошую мину при плохой игре
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 19:45
    +2
    Друзі, закликаю всіх хвалити Грицька... Най подобудовує то всьо шо почав у Винниках... Бо як не будете хвалити, то Гриць знову почне вмирати! Хваліть і кажіть, шо він у всьому переможець! Грицько трошка нарцис, най сі хлоп вспокоїть трохи! Суїцидний він і ранимий у нас...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 19:41
    +1
    сергей богданов, 19.07.2021 19:39
    Клоун
    Блогер, звєзда інстаграма і ютуба.................. Нескорений переможець !
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 19.07.2021 19:41
    +1
    Ярославський казав, що за аренду стадіона "Металіст" платитиме 300 к і це ще низька ціна. Тобто для львівського стадіону це прийнятна ціна.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 19.07.2021 19:41
    0
    Это называется победа?
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 19.07.2021 19:39
    +1
    Клоун
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 19:29
    0
    В мерії підписали меморандум про співпрацю між Федерацією футболу України, львівськими ФК, двома стадіонами та містом
    «Сьогодні справді важливий день, бо за одним круглим столом зібралися три футбольні клуби, два футбольні стадіони, Федерація футболу України та Львівська міська рада. Ми досягли домовленості щодо підписання меморандуму між усіма сторонами. Цей меморандум визначає єдиний вектор розвитку футболу в нашому місті. Ми маємо одні цілі і чітко рухаємось вперед», – розповів Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова.
    Ключовими елементами меморандуму є спільне використання і розвиток футбольної інфраструктури, розвиток «Арени Львів» та стадіону «Україна» тощо.
    =====================================================
    Ось це класна новина ! Молодці !
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 19.07.2021 19:18
    +3
    Любит президент Рух Львов себя похвалить .Команда будет играть хорошо .Карпаты верните в вышку .
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 19:15
    +4
    Грицько, та вже досить... Наполєон ти наш !
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 19.07.2021 19:12
    +3
    ймовірний посіпака ймовірного бариги....
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 19:15
    +4
    Грицько, та вже досить... Наполєон ти наш !
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 19.07.2021 19:18
    +3
    Любит президент Рух Львов себя похвалить .Команда будет играть хорошо .Карпаты верните в вышку .
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 19.07.2021 19:12
    +3
    ймовірний посіпака ймовірного бариги....
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 19:45
    +2
    Друзі, закликаю всіх хвалити Грицька... Най подобудовує то всьо шо почав у Винниках... Бо як не будете хвалити, то Гриць знову почне вмирати! Хваліть і кажіть, шо він у всьому переможець! Грицько трошка нарцис, най сі хлоп вспокоїть трохи! Суїцидний він і ранимий у нас...
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 19.07.2021 19:59
    +1
    Стадион Украіна опять в распоряжении Карпат... ...Я так понимаю Козловский попросил людей в лице Оли Манько....Можно я скажу что мьі победили....Можно- ответили они...но будешь играть на Арене
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 19:54
    +1
    сергей богданов, 19.07.2021 19:48
    Нет ну правда смешно, фраза мы стояли до конца и победили и в чем он победил? По моему наоборот, его просто нагнули, а этот клоун пытается теперь сделать хорошую мину при плохой игре
    Друже, прошу хвали Грицька - ПЕРЕМОЖЦЯ !
    Заради діток, які будуть вчитись на базі у Винниках!
    Гриць має знати, шо він Грицько - переможець, навіть якшо і нагнули його, всеодно в любій ситуації він НЕСКОРЕНИЙ!!! Хай буде так вовіки вічні!
    Ссылка
    kolya-ua
    online
      kolya-ua, 19.07.2021 19:49
    +1
    Кого победили? Объясните люди
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 19:41
    +1
    сергей богданов, 19.07.2021 19:39
    Клоун
    Блогер, звєзда інстаграма і ютуба.................. Нескорений переможець !
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 19.07.2021 19:41
    +1
    Ярославський казав, що за аренду стадіона "Металіст" платитиме 300 к і це ще низька ціна. Тобто для львівського стадіону це прийнятна ціна.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 19.07.2021 19:39
    +1
    Клоун
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 19.07.2021 20:06
    0
    Viktor Krichevskii, 19.07.2021 19:59
    Стадион Украіна опять в распоряжении Карпат... ...Я так понимаю Козловский попросил людей в лице Оли Манько....Можно я скажу что мьі победили....Можно- ответили они...но будешь играть на Арене
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 19.07.2021 19:48
    0
    PFCLviv, 19.07.2021 19:41
    Блогер, звєзда інстаграма і ютуба.................. Нескорений переможець !
    Нет ну правда смешно, фраза мы стояли до конца и победили и в чем он победил? По моему наоборот, его просто нагнули, а этот клоун пытается теперь сделать хорошую мину при плохой игре
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 19.07.2021 19:41
    0
    Это называется победа?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 19:29
    0
    В мерії підписали меморандум про співпрацю між Федерацією футболу України, львівськими ФК, двома стадіонами та містом
    «Сьогодні справді важливий день, бо за одним круглим столом зібралися три футбольні клуби, два футбольні стадіони, Федерація футболу України та Львівська міська рада. Ми досягли домовленості щодо підписання меморандуму між усіма сторонами. Цей меморандум визначає єдиний вектор розвитку футболу в нашому місті. Ми маємо одні цілі і чітко рухаємось вперед», – розповів Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова.
    Ключовими елементами меморандуму є спільне використання і розвиток футбольної інфраструктури, розвиток «Арени Львів» та стадіону «Україна» тощо.
    =====================================================
    Ось це класна новина ! Молодці !
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