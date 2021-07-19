КОЗЛОВСКИЙ: «Мы стояли до конца и победили. Привет пиявкам из УАФ»

Президент «Руха» Григорий Козловский заявил, что его клуб на очень выгодных условиях заключил новый договор аренды стадиона «Арена Львов».
«Договор подписан на условиях «Руха». Мы стояли до конца и победили. Привет пиявкам из УАФ. Борьба только начинается, будет бой», – написал Козловский в инстаграме.
Ранее сообщалось, что за каждый матч на «Арене Львов» «Рух» будет платить по 210 тысяч грн.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Брутальный футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Заради діток, які будуть вчитись на базі у Винниках!
Гриць має знати, шо він Грицько - переможець, навіть якшо і нагнули його, всеодно в любій ситуації він НЕСКОРЕНИЙ!!! Хай буде так вовіки вічні!
«Сьогодні справді важливий день, бо за одним круглим столом зібралися три футбольні клуби, два футбольні стадіони, Федерація футболу України та Львівська міська рада. Ми досягли домовленості щодо підписання меморандуму між усіма сторонами. Цей меморандум визначає єдиний вектор розвитку футболу в нашому місті. Ми маємо одні цілі і чітко рухаємось вперед», – розповів Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова.
Ключовими елементами меморандуму є спільне використання і розвиток футбольної інфраструктури, розвиток «Арени Львів» та стадіону «Україна» тощо.
=====================================================
Ось це класна новина ! Молодці !
Заради діток, які будуть вчитись на базі у Винниках!
Гриць має знати, шо він Грицько - переможець, навіть якшо і нагнули його, всеодно в любій ситуації він НЕСКОРЕНИЙ!!! Хай буде так вовіки вічні!
«Сьогодні справді важливий день, бо за одним круглим столом зібралися три футбольні клуби, два футбольні стадіони, Федерація футболу України та Львівська міська рада. Ми досягли домовленості щодо підписання меморандуму між усіма сторонами. Цей меморандум визначає єдиний вектор розвитку футболу в нашому місті. Ми маємо одні цілі і чітко рухаємось вперед», – розповів Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова.
Ключовими елементами меморандуму є спільне використання і розвиток футбольної інфраструктури, розвиток «Арени Львів» та стадіону «Україна» тощо.
=====================================================
Ось це класна новина ! Молодці !
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.