Милан на два года арендовал вингера Реала

Браим Диас продолжит играть в Италии

  • 20.07.2021 02:43
  • 131 просмотр
  • 0 комментариев
Милан на два года арендовал вингера Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» усилил свой состав хавбеком «Реала» Браимом Диасом.

Итальянский клуб арендовал игрока на два года, заплатив за эту сделку 3 миллиона евро. В контракте испанца прописан пункт, по которому итальянцы могут выкупить форварда за 22 миллиона евро.

У «Реала» остается право обратного выкупа за 27 миллионов евро.

В прошлом сезоне Диас уже играл за «Милан», где провел 39 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Ранее «Милан» объявил о переходе Оливье Жиру.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Милан

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности