Милан на два года арендовал вингера Реала

«Милан» усилил свой состав хавбеком «Реала» Браимом Диасом.

Итальянский клуб арендовал игрока на два года, заплатив за эту сделку 3 миллиона евро. В контракте испанца прописан пункт, по которому итальянцы могут выкупить форварда за 22 миллиона евро.

У «Реала» остается право обратного выкупа за 27 миллионов евро.

В прошлом сезоне Диас уже играл за «Милан», где провел 39 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Ранее «Милан» объявил о переходе Оливье Жиру.