ОФИЦИАЛЬНО. Оливье Жиру – игрок Милана

Форвард сборной Франции покинул «Челси»

  • 17.07.2021 14:19
  • 544 просмотра
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Оливье Жиру – игрок Милана
© twitter.com/acmilan

«Милан» официально сообщил о подписании форварда «Челси» Оливье Жиру. При этом, спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил трансфер Жиру еще несколько дней назад.

В «Милане» Жиру будет выступать под 9-м номером. Условия трансфера не сообщаются, но, по информации СМИ, «Милан» заплатил за 34-летнего форварда 2 миллиона евро. Сам игрок подписал контракт на 2 года.

В прошлом сезоне на счету Жиру 11 голов в 31 матче за «Челси» во всех турнирах. Форвард выступал за «Челси» с января 2018 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Милан

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности