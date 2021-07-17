ОФИЦИАЛЬНО. Оливье Жиру – игрок Милана

«Милан» официально сообщил о подписании форварда «Челси» Оливье Жиру. При этом, спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил трансфер Жиру еще несколько дней назад.

В «Милане» Жиру будет выступать под 9-м номером. Условия трансфера не сообщаются, но, по информации СМИ, «Милан» заплатил за 34-летнего форварда 2 миллиона евро. Сам игрок подписал контракт на 2 года.

В прошлом сезоне на счету Жиру 11 голов в 31 матче за «Челси» во всех турнирах. Форвард выступал за «Челси» с января 2018 года.