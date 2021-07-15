Мальдини подтвердил трансфер Жиру в Милан

Директор итальянского «Милана» Паоло Мальдини подтвердил трансфер форварда английского «Челси» Оливье Жиру.
34-летний нападающий в пятницу пройдет медосмотр, после чего подпишет двухлетний контракт. «Милан» заплатит «Челси» за трансфер ветерана 2 млн евро.
«Да, Оливье Жиру должен прибыть завтра. Оливье – чемпион, он добился больших успехов с Францией и «Челси».
Он очень надежный игрок, и это то, что мы ищем. Поскольку у нас самый молодой состав в Серии А, нам нужны более опытные футболисты»,- сказал Мальдини.
Источник — DAZN
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