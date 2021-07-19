Директор Арены Львов: «Договор с Рухом является выгодным для нас»

Ольга Манько довольна подписанным контрактом

  • 19.07.2021 19:48
  • 683 просмотра
  • 3 комментария
Директор Арены Львов: «Договор с Рухом является выгодным для нас»
© Футбол 1/2/3. Ольга Манько

Директор «Арены Львов» Ольга Манько прокомментировала подписание нового договора с «Рухом».
 
– Терпение и труд все перетрут. На сегодня подписанный с «Рухом» договор является для арены нормальным и выгодным. Как мы и хотели.
 
– Вас устраивает, что подогрев будет включаться только с согласия «Руха»?
– Подогрев будет включаться при понижении температуры с уведомления стадиона. Еще раз хочу отметить – на сегодня договор целиком и полностью устраивает «Арену Львов».
 
– Просто в договоре, который опубликовал «Рух» на официальном сайте...
– Клуб опубликовал только первую и последнюю страницу, а их там 18, – сказала Манько.
 
Договор между «Рухом» и «Ареной Львов» рассчитан до конца сезона 2021/22. Ранее сообщалось, что за каждый матч на «Арене Львов» «Рух» будет платить по 210 тысяч грн.

Президент «Руха» Григорий Козловский заявлял, что договор выгоден и для его клуба.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    rus
    online
      rus, 19.07.2021 20:05
    0
    Ждём продолжения.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 19:57
    +1
    Клуб опублікував тільки першу і останню сторінку, а їх там 18, - сказала Манько.
    ===================================================================
    Оля, перестань !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Грицько нескорений - переможець !
    Оля, заради Бога, подумай про діток і базу у Винниках............ Перестань!
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 19.07.2021 19:53
    0
    Вот так...Оля Манько- єто тебе не хухрьі мухрьі...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 19:57
    +1
    Клуб опублікував тільки першу і останню сторінку, а їх там 18, - сказала Манько.
    ===================================================================
    Оля, перестань !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Грицько нескорений - переможець !
    Оля, заради Бога, подумай про діток і базу у Винниках............ Перестань!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 19.07.2021 20:05
    0
    Ждём продолжения.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 19.07.2021 19:53
    0
    Вот так...Оля Манько- єто тебе не хухрьі мухрьі...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности