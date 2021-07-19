Директор Арены Львов: «Договор с Рухом является выгодным для нас»

Директор «Арены Львов» Ольга Манько прокомментировала подписание нового договора с «Рухом».



– Терпение и труд все перетрут. На сегодня подписанный с «Рухом» договор является для арены нормальным и выгодным. Как мы и хотели.



– Вас устраивает, что подогрев будет включаться только с согласия «Руха»?

– Подогрев будет включаться при понижении температуры с уведомления стадиона. Еще раз хочу отметить – на сегодня договор целиком и полностью устраивает «Арену Львов».



– Просто в договоре, который опубликовал «Рух» на официальном сайте...

– Клуб опубликовал только первую и последнюю страницу, а их там 18, – сказала Манько.



Договор между «Рухом» и «Ареной Львов» рассчитан до конца сезона 2021/22. Ранее сообщалось, что за каждый матч на «Арене Львов» «Рух» будет платить по 210 тысяч грн.

Президент «Руха» Григорий Козловский заявлял, что договор выгоден и для его клуба.