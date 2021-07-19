Директор Арены Львов: «Договор с Рухом является выгодным для нас»

Директор «Арены Львов» Ольга Манько прокомментировала подписание нового договора с «Рухом».
– Терпение и труд все перетрут. На сегодня подписанный с «Рухом» договор является для арены нормальным и выгодным. Как мы и хотели.
– Вас устраивает, что подогрев будет включаться только с согласия «Руха»?
– Подогрев будет включаться при понижении температуры с уведомления стадиона. Еще раз хочу отметить – на сегодня договор целиком и полностью устраивает «Арену Львов».
– Просто в договоре, который опубликовал «Рух» на официальном сайте...
– Клуб опубликовал только первую и последнюю страницу, а их там 18, – сказала Манько.
Договор между «Рухом» и «Ареной Львов» рассчитан до конца сезона 2021/22. Ранее сообщалось, что за каждый матч на «Арене Львов» «Рух» будет платить по 210 тысяч грн.
Президент «Руха» Григорий Козловский заявлял, что договор выгоден и для его клуба.
Источник — Трибуна
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Оля, перестань !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Грицько нескорений - переможець !
Оля, заради Бога, подумай про діток і базу у Винниках............ Перестань!
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Оля, перестань !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Грицько нескорений - переможець !
Оля, заради Бога, подумай про діток і базу у Винниках............ Перестань!
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