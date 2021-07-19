ФОТО. Свитолина показала, как готовилась к свадьбе с Монфисом

27-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как она готовилась к свадьбе с 34-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
«Свадебное утро. Наверное, самый нервный момент в этот день... Когда вы хотите, чтобы все было совершенно идеально — макияж, прическа, платья, обувь, фотографии, видео и многое другое... Почти невозможно получить удовольствие от всего процесса...», — прокомментировала Элина свежую серию фото в Instagram.
Ранее сообщалось, что после свадьбы Свитолина сменила фамилию на Монфис в социальных сетях.
Источник — Instagram
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