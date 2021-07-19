ФОТО. Свитолина показала, как готовилась к свадьбе с Монфисом

Украинская теннисистка хотела, чтобы все было идеально

  • 19.07.2021 16:22
  • 4748 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Свитолина показала, как готовилась к свадьбе с Монфисом
© Instagram. Элина Свитолина

27-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как она готовилась к свадьбе с 34-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«Свадебное утро. Наверное, самый нервный момент в этот день... Когда вы хотите, чтобы все было совершенно идеально — макияж, прическа, платья, обувь, фотографии, видео и многое другое... Почти невозможно получить удовольствие от всего процесса...», — прокомментировала Элина свежую серию фото в Instagram.

Ранее сообщалось, что после свадьбы Свитолина сменила фамилию на Монфис в социальных сетях.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Morfeo1
    online
      Morfeo1, 19.07.2021 17:01
    +3
    Макс Про, 19.07.2021 16:38
    Только вот принцесса уже не первой свежести)
    Это ты не знаешь- а вот то что ты тухлятина , это точно!☺
    Ссылка
    Макс Про
    online
      Макс Про, 19.07.2021 16:38
    -4
    Только вот принцесса уже не первой свежести)
    Ссылка
    Morfeo1
    online
      Morfeo1, 19.07.2021 17:01
    +3
    Макс Про, 19.07.2021 16:38
    Только вот принцесса уже не первой свежести)
    Это ты не знаешь- а вот то что ты тухлятина , это точно!☺
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности