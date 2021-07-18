Теперь Элина Монфис. Свитолина сменила фамилию в соцсетях

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая вышла замуж за француза Гаэля Монфиса, сменила фамилию в своих социальных сетях.

В Instagram теперь написано Elina Monfils. Это же значится в профиле Twitter.

Пока нет информации, под какой фамилией украинка будет заявлена, например, на Олимпиаде и ближайших турнирах.