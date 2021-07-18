Теперь Элина Монфис. Свитолина сменила фамилию в соцсетях

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая вышла замуж за француза Гаэля Монфиса, сменила фамилию в своих социальных сетях.
В Instagram теперь написано Elina Monfils. Это же значится в профиле Twitter.
Пока нет информации, под какой фамилией украинка будет заявлена, например, на Олимпиаде и ближайших турнирах.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.