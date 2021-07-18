Теперь Элина Монфис. Свитолина сменила фамилию в соцсетях

Теннисистка изменила профиль в соцсетях

  • 18.07.2021 00:08
  • 761 просмотр
  • 3 комментария
Теперь Элина Монфис. Свитолина сменила фамилию в соцсетях
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая вышла замуж за француза Гаэля Монфиса, сменила фамилию в своих социальных сетях.

В Instagram теперь написано Elina Monfils. Это же значится в профиле Twitter.

Пока нет информации, под какой фамилией украинка будет заявлена, например, на Олимпиаде и ближайших турнирах.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    der_MaiStier
    online
      der_MaiStier, 18.07.2021 00:38
    -1
    Поміняти кацапське прізвище - це добре. Але ж не на африканське. Хай Флойд милує
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 18.07.2021 00:38
    -1
    Улетучились корни и продолжение рода раз и навсегда всех предков на Свитолиной .
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    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 18.07.2021 00:23
    -4
    Ещё цвет кожи осталось затемнить - чтобы ничем не отличаться от ниг...в
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