МАРЛОН: «Коммуникация в Шахтере дается сложно»

Екс-защитник «Сассуоло», перебравшийся в Украину вслед за наставником Роберто Де Дзерби, на презентации новичков «Шахтера», ответил на вопросы журналистов.

В новом сезоне Марлон, выбравший 26-й номер, будет одним из столпов «горняков» в центре обороны.

«Шахтер» — это клуб, который прекрасно знают, как в Бразилии, так и в Европе, поэтому очень рад присоединиться именно к нему.

Когда я перешел в «Шахтер», ребята спрашивали о Де Дзерби: какой он человек, какое у него настроение, какой он тренер. Я всегда говорил, что это великий тренер, отличный, добрый и искренний человек. Это тот человек, который нужен каждому в жизни. Думаю, все игроки «Шахтера» это однажды поймут и будут относиться к Де Дзерби так же, как и я.

Коммуникация в «Шахтере», конечно, дается сложно. Впрочем, так было на первых этапах и в «Барселоне», и в «Ницце», и в «Сассуоло». Но это только сначала. Потом ты потихоньку учишь язык, находишь взаимопонимание. Но, давайте будем откровенны, футбольный язык — один, поэтому неважно, какой ты национальности. Будем общаться все вместе без каких-либо проблем.

В адаптации мне помогают абсолютно все в «Шахтере» Не только бразильцы, но и украинцы. Тут все ребята приветливые. Я действительно был приятно удивлен, что меня так хорошо приняли здесь. В любом случае, всегда очень сложно приходить в другой клуб. Выделять кого-то одного не хочу — все ребята помогают и поддерживают», - сказал Марлон.

Читайте также: Марлон: вице-чемпион мира, дружба с Неймаром, протеже Де Дзерби