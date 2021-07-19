Новички Шахтера выбрали игровые номера

19 июля «Шахтер» представил новичков. Открыл презентацию проморолик о новичках «Шахтера», а затем генеральный директор клуба Сергей Палкин вручил Марлону, Педриньо и Лассине Траоре игровые футболки. В пятницу «оранжево-черные» презентовали новую форму Puma.
Центральный защитник будет выступать за «горняков» под 26-м номером, полузащитник – под 38-м, а нападающий – под 23-м. Футболисты провели совместную фотосессию с футболками и специальными именными шарфами, а затем перешли к самой продолжительной части мероприятия – пресс-конференции.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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