Новички Шахтера выбрали игровые номера

Донецкий клуб официально представил своих новых футболистов

  • 19.07.2021 13:40
  • 3118 просмотров
  • 1 комментарий
Новички Шахтера выбрали игровые номера
© ФК Шахтер Донецк

19 июля «Шахтер» представил новичков. Открыл презентацию проморолик о новичках «Шахтера», а затем генеральный директор клуба Сергей Палкин вручил Марлону, Педриньо и Лассине Траоре игровые футболки. В пятницу «оранжево-черные» презентовали новую форму Puma.

Центральный защитник будет выступать за «горняков» под 26-м номером, полузащитник – под 38-м, а нападающий – под 23-м. Футболисты провели совместную фотосессию с футболками и специальными именными шарфами, а затем перешли к самой продолжительной части мероприятия – пресс-конференции.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(18 голосов)

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Комментарии
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 19.07.2021 14:56
    +1
    А новачки Ворскли, Кривбаса, Металіста, будуть грати взагалі без номерів чи як?
    Ссылка
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 19.07.2021 14:56
    +1
    А новачки Ворскли, Кривбаса, Металіста, будуть грати взагалі без номерів чи як?
    Ссылка
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